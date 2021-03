[아시아경제 이민우 기자] EDGC EDGC 245620 | 코스닥 증권정보 현재가 4,940 전일대비 40 등락률 +0.82% 거래량 84,480 전일가 4,900 2021.03.26 10:09 장중(20분지연) 관련기사 EDGC, 주가 9750원.. 전일대비 0.0%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[클릭 e종목]23andMe 나스닥 상장…EDGC 밸류에이션 상향 기대 close 는 '단일염기 다형성 마커를 이용한 동물개체 식별방법' 특허를 획득했다고 26일 공시했다.

회사 측은 "이 특허에 따라 SNP 마커 및 이들의 조합을 이용하면 검출 대상 개체를 다른 개체로부터 정확히 구분해 식별할 수 있기 때문에 반려견 개체 식별 및 이력 관리에 매우 유용하게 활용될 수 있다"며 "향후 반려견 개체식별 유전자검사 상품판매에 활용할 계획"이라고 설명했다.

