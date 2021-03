[아시아경제 지연진 기자] 의류 제조업체 형지I&C 형지I&C 011080 | 코스닥 증권정보 현재가 1,640 전일대비 375 등락률 +29.64% 거래량 9,615,929 전일가 1,265 2021.03.24 10:49 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 "느긋하게 바라보다 후회할걸요?" 빨리 잡아야하는 종목들【화제의테마】 어떤 종목이 뜰지 궁금하다고요? 한번은 꼭 보세요《시선집중》 전문가들 담고 있는 급상승 유망주 전격 공개! close 가 24일 미국 아마존 입점 소식에 가격제한선까지 올랐다.

형지I&C는 이날 오전 9시43분께부터 전일대비 29.64% 상승한 1640원에 거래되고 있다. 1265원으로 하락 출발한 이 회사는 장 시작 18분만에 반등한 뒤 상한가로 직행했다.

이날 형지I&C는 아마존 미국에 진출, 미국 현지에 특화된 상품 판매에 나선다고 밝혔다. 아마존 미국을 통해 미국인의 체형을 고려해 최대 7XL 사이즈까지 확대한 ‘빅보스(Big Boss)’ 라인도 선보일 예정이다.

또 중간 밴더사 없이 직접 진출하는 비즈니스 구조로 개편하고 미국 전용 상품 개발과 생산 리드타임(제품 주문에서 납품까지 걸리는 총 소요시간) 개선 등 내부 인프라를 강화한다고 발표했다.

