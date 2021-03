[아시아경제 지연진 기자] 일성건설 일성건설 013360 | 코스피 증권정보 현재가 1,390 전일대비 15 등락률 +1.09% 거래량 517,636 전일가 1,375 2021.03.22 14:27 장중(20분지연) 관련기사 일성건설, 1주당 15원 현금배당 결정일성건설, 작년 4Q 영업익 102억원…전년비 39% 증가 일성건설, 458억 규모 신축공사 수주 close 은 국가철도공단으로부터 215억원 규모의 영동선 방기천교 등 4개소 교량구조개선 기타공사를 수주했다고 22일 공시했다.

해당 공사는 영동선 동점 일원의 방기천교와 강원도 태백시 상장동 황지천 1교, 강원도 정선의 광산교, 태백 백산천 1교 등 4곳을 개량하는 것이다. 이번 수주는 진성건설과 공동으로 수행하며 지분율은 일성건설은 계약금액의 80%를 해당사업

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr