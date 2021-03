제넥신, 코로나19 백신 'GX-19N' 글로벌 임상 추진

[아시아경제 이춘희 기자] 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 99,200 전일대비 2,100 등락률 +2.16% 거래량 194,308 전일가 97,100 2021.03.18 10:37 장중(20분지연) 관련기사 제넥신, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.22%제넥신, 외국인 3만 3000주 순매도… 주가 -4.48%제넥신, 외국인 1만 5679주 순매도… 주가 -2.43% close 이 코로나19 백신 후보 물질 'GX-19N'의 글로벌 2/3상 시험계획을 인도네시아 식약처(BPOM)에 제출했다고 18일 밝혔다.

제넥신은 이번 계획을 통해 인도네시아에서 1000명을 모집해 5개 병원에서 임상을 수행한다고 밝혔다. 이외에도 d여러 국가에서 총 3만명을 대상으로 임상을 진행한다는 방침이다. 2상과 3상을 한꺼번에 수행해 유효성, 안전성, 면역원성을 평가하게 된다.

제넥신에 따르면 GX-19N은 코로나19 바이러스의 스파이크 항원과 높은 서열 보존성을 가진 뉴클리오캡시드 항원을 함께 탑재한 백신 후보물질이다. 이를 통해 코로나19 바이러스의 변이체까지 방어할 수 있는 가능성을 가졌다는 설명이다.

제넥신은 국내에서 150명을 대상으로 GX-19N의 임상 2a상을 진행 중이다. 국내외 임상 결과를 바탕으로 연내 긴급사용 승인을 신청할 계획이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr