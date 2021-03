인기 애니메이션 체험전을 집에서 즐기는 방법

콘진원 '콘피니티 사업' CJ ENM·알파서클 연계 '신비아파트 VR 패키지' 출시

3차원 VR영상 재생 서비스로 끊김없는 8K급 고화질 실현

대기업 인적자원·지식재산권 활용, 스타트업의 아이디어와 기술 더해

애니메이션을 활용한 실감 콘텐츠 영역이 확대됐다. 미디어 이머시브(Immersive) 체험전을 가상현실(VR)로 집에서도 즐기는 단계에 이르렀다. 국내 최고 인기 애니메이션 ‘신비아파트’가 첫발을 뗐다.

한국콘텐츠진흥원은 콘텐츠기업 연계 스타트업 육성·지원 사업 ‘콘피니티(CON:FINITY)’로 연결한 CJ ENM과 알파서클이 ‘신비아파트 VR 패키지’를 출시했다고 19일 전했다. 지난해 성황을 이룬 ‘신비아파트 미디어 어드벤쳐: 내가 구하리!’ 체험전의 프로그램을 VR 콘텐츠로 재구성한 상품이다. 이건창 CJ ENM XR사업팀 과장은 "전시장에서만 만날 수 있었던 ‘신비아파트’ 세계를 어디서나 경험할 수 있다"며 "주인공 신비·하리·강림은 물론 여러 귀신과 실제로 만난 듯한 기분을 느낄 수 있다"고 설명했다.

전시공간을 VR 영상으로 구현한 사례는 전에도 있었다. 그러나 조악한 화질과 끊김 현상으로 온전한 몰입을 전할 수 없었다. CJ ENM은 알파서클이 개발한 ‘알파뷰’로 난관을 극복했다. 360도 전체 영상의 분할과 분할 영상 간 동기화 기술로 로컬 8K 3차원(3D) VR 영상을 재생하는 서비스다. VR 재생 플레이어와 최적화한 재생 환경에 필요한 코덱 파일을 함께 제공한다. 화면 분할·동기화 방식으로 VR 화질을 개선하는 기술력이 가장 빼어나다고 평가받는다.

신의현 알파서클 대표는 "전용 알고리즘으로 VR에서 8K급 화질을 실현할 수 있었다"고 밝혔다. "이용자 시야각 영역만 디스플레이 한계치까지 초고화질로 구현하고, 나머지는 최소화 화질로 대기하는 방식을 이용했다. 1프레임의 오차도 없이 분할 영상을 매끄럽게 연결해 다양한 활용이 기대된다."

기술혁신은 ‘콘피니티’에 참여하면서 탄력받았다. CJ ENM에 다양한 아이디어와 기술을 제공하는 대신 그들이 보유한 인적자원과 지식재산(IP)을 활용할 수 있었다. 신 대표는 "콘진원의 주선으로 협력 사업에 착수한 결과 우리 기술의 가능성을 입증할 수 있었다"며 "이번 상품 출시를 계기로 ‘알파뷰’의 상용화는 물론 16K 초고해상도 VR 콘텐츠 송출과 어지럼증 없는 영상 간 동기화 기술 개발에 매진하겠다"고 다짐했다. 이 과장은 "우수한 스타트업과 만나 고객의 ‘니즈’를 충족할 수 있었다"며 "다양한 분야에서 협력 사업을 이어갈 방침"이라고 말했다.

이번 성과는 ‘콘피니티’의 확장으로도 이어질 듯하다. 박경자 콘진원 기업인재양성본부장은 "지난해 대기업과 프로젝트가 성사된 콘텐츠 스타트업 12곳이 전년 대비 두 배 이상의 매출을 올리고 201억원 규모의 투자도 유치했다"며 "올해 협력 기회를 확대해 동반성장 생태계 구축에 기여하겠다"고 밝혔다. 이어 "10억원 규모의 콘텐츠 오픈이노베이션을 진행하고, 사업화 자금·파트너사와 사업 협력·투자 연계·맞춤형 컨설팅 등을 지원할 계획"이라고 덧붙였다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr