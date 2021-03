[김맹녕의 골프영어회화] "안병훈과 옥튜플보기"

안병훈은 ‘제5의 메이저’ 더플레이어스 첫날 17번홀에서 8오버파 11타 ‘옥튜플보기’를 기록했다. 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

‘옥튜플보기(octuple-bogey)’.

지난 15일 끝난 미국프로골프(PGA)투어 ‘제5의 메이저’ 더플레이어스챔피언십(The Players Championship) 이야기다. 미국 골프채널은 "안병훈이 첫날 미국 플로리다주 폰테베드라비치 소그래스TPC(파72) 마의 17번홀(파3)에서 옥튜플보기를 적어냈다(South Korean golfer Byeong-Hun An cards octuple-bogey on infamous 17th TPC par 3 hole)"고 보도했다.

"제 아무리 유명한 선수라도 방심하면 대참사가 나온다"는 부제목을 달았다. 안병훈은 티 샷이 무려 4차례나 물에 빠져(putting four balls in the water) 8오버파 11타 로 홀 아웃했다. 최대 희생양은 밥 트웨이(미국)다. 2005년 3라운드 당시 9오버파 12오버파 ‘노뉴플보기(nonuple bogey)’를 기록했다(American Bob Tway shot a nonuple-bogey(nine shots over par) on the same hole back in 2005).

국내 골퍼들에게는 트리플 이상을 라틴어로 표현하는 스코어링에 익숙지 않다. 금방 이해하지 못하는 이유다. 라틴어 접두어에 유한한 순서(finite sequence)를 가리키는 수학 용어(In mathematics, a tuple is a finite ordered list (sequence) of elements)인 튜플(tuple)이 붙었다고 보면 된다. octuple은 ‘숫자 8’을 뜻하는 라틴어 ‘oct’에 튜플(tuple)을 더한 것이다.

참고로 다리가 8개인 문어가 영어로 octopus(옥토퍼스)다. 스코어는 줄여서 사용할 수 있다. 4오버파 쿼드러플보기(quadruple bogey)가 쿼드(quad), 5오버파 퀸튜플보기(quintuple bogey) 퀸트(quint), 6오버파 섹스튜플보기(sextuple bogey) 섹스(sex), 7오버파 셉튜플보기(septuple bogey) 셉트, 8오버파 옥튜플보기 옥트, 9오버파 노뉴플보기 논, 10오버파는 데큐플보기(decuple bogey)는 덱이다.

A: What was your score on the par-three 17th?(파3 17번홀 스코어는 뭐예요?)

B: I got an octuple-bogey 11(옥튜플보기로 11타입니다).

A: What is an octuple-bogey in golf?(골프에서 옥튜플보기는 무엇입니까?)

B: An ‘octuple-bogey’ is a score of eight-over par on an individual hole of the golf course. Hopefully you don’t actually break clubs after an octuple-bogey(옥튜플보기란 한 홀에서 8오버파를 기록한 것입니다. 옥튜플보기 후에 클럽을 부러뜨리지 않기를 바랍니다).

글=김맹녕 골프칼럼니스트





