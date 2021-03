삼성전자 물리셨나요? 주가 어떻게 될까요? 속! 시원하게 말씀드립니다.

신청하신 28분, 무료체험 종목 <한국전자홀딩스(006200)> ‘上’ 축하드립니다!!

'쿠팡’ 관련 후속 주 나갑니다! 지금 놓치시면 없습니다. 오늘 기회 잡으세요.

▶▶ 3월 15일 주가급등 시작합니다! 물리신 분들 필독!! 골드만삭스 ‘삼성전자’ 주가의 예견! 확실하게 잡으세요 ‘삼성전자’ 관련 ▶ 무료체험 신청◀

지난해 삼성전자가 총 38조원이 넘는 시설투자를 단행했다. R&D 비용이 20조원을 넘기며 역대 최대 수준을 기록했다. 반도체 대호황기였던 2017년의 43조 4천억 이후 가장 많은 것이다. 주요 5대 매출처는 애플, 베스트바이, 도이치텔레콤, 버라이즌이 있다. 골드만삭스는 대규모 투자를 감행하는 삼성전자의 행보에 투자의견 매수(BUY)를 발표한 바 있다.

▶▶ 월요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다. 골드만 삭스가 예견한 ‘삼성전자’ 주가!!! [‘삼성전자’ 관련] ▶ 무료체험 신청 ◀

“신청하고 3일동안 소액으로 매일 사봤는데 신기할 정도로 매일 상한가 수익이 나와서 정말 깜짝 놀랬어요. 어떻게 이게 가능한지 정말 대단합니다. 지금은 가입비 내고 VIP서비스 받은지 약3개월정도 지났는데 벌써 제 계좌에는 3천만원이 쌓여 있네요. 정말 감사 또 감사합니다. 아! 제 지인들에게도 적극 추천 중이에요.”

(VIP 직장인 이유진 41세 회원)

※선착순 10명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

▶▶ “3월 15일 상한가” 오늘 까지만 제공하고 마감합니다.[‘삼성전자’ 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

[인공지능 최근 상한가 적중]

*21.03.09 아이크래프트(052460) 上 적중!

*21.03.04 NE능률(053290) 上 적중!

*21.03.02 한빛소프트(047080) 上 적중!

*21.02.26 케이씨티(089150) 上 적중!

*21.02.24 로지시스(067730) 上 적중!

*21.02.22 메디톡스(086900) 上 적중!

*21.02.19 유니온(000910) 上 적중!

*21.02.17 다날(064260) 上 적중!

*21.02.15 동방(004140) 2연上 적중!

*21.02.10 동방(004140) 上 적중!

*21.02.08 이트론(096040) 上 적중!

*21.02.05 성안(011300) 上 적중!

*21.02.03 구영테크(053270) 上 적중!

*21.02.01 효성티앤씨(298020) 上 적중!

▶▶ 딱! 20명 만 드립니다. 역전의 주인공이 되고 싶다면? ▶지금 받아보기◀

※선착순 10명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

[오늘의 관심주]

# 한국전자홀딩스 한국전자홀딩스 006200 | 코스피 증권정보 현재가 1,735 전일대비 400 등락률 +29.96% 거래량 17,753,514 전일가 1,335 2021.03.12 13:25 장중(20분지연) 관련기사 몸값 100조 “쿠팡” 관련 저평가 수혜주! 주가 상승 본격화!!반도체 ‘슈퍼사이클’ 본격화! 하락장에도 올라가는 ‘핵심 수혜 株’!!한국전자홀딩스, 검색 상위 랭킹... 주가 29.96% close # 케이씨피드 케이씨피드 025880 | 코스닥 증권정보 현재가 3,160 전일대비 710 등락률 +28.98% 거래량 20,636,567 전일가 2,450 2021.03.12 13:25 장중(20분지연) 관련기사 정부가 나선다! 주목해야 할 “러시아 백신” 관련주 딱! 말씀드립니다몸값 100조 “쿠팡” 관련 저평가 수혜주! 주가 상승 본격화!!케이씨피드, 사료 테마 상승세에 5.0% ↑ close #만도 # 미래생명자원 미래생명자원 218150 | 코스닥 증권정보 현재가 5,990 전일대비 620 등락률 +11.55% 거래량 14,985,222 전일가 5,370 2021.03.12 13:25 장중(20분지연) 관련기사 최종결과 발표!! 효과 뛰어난 백신!! SK바이오사이언스가 만든다?!!아직 뜨지 않은 ‘쿠팡’ 관련 수혜株!! ‘상장’ 당장 다음주입니다!!미래생명자원, 주가 6780원.. 전일대비 8.48% close # 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,600 전일대비 600 등락률 +0.73% 거래량 9,970,053 전일가 82,000 2021.03.12 13:25 장중(20분지연) 관련기사 또 檢수심위 가는 이재용 사건…시민이 수사 제동 걸었다삼성전자, 최근 5일 개인 1002만 4761주 순매수... 주가 8만 2500원(+0.61%)"삼성전자, 中시안 2공장 2단계 장비 설치 돌입…올 중순 가동" close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.