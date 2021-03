[아시아경제 이관주 기자] 금융위원회 산하 증권선물위원회는 10일 정례회의를 열고 회계처리 기준을 위반한 코스닥 상장사 녹원씨엔아이 녹원씨엔아이 065560 | 코스닥 증권정보 현재가 5,770 전일대비 70 등락률 +1.23% 거래량 866,887 전일가 5,700 2021.03.10 15:30 장마감 관련기사 증선위, 회계 기준 위반 녹원씨엔아이 검찰 고발[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일 close 를 검찰에 고발하기로 했다.

이와 함께 증선위는 과징금 2억6710만원과 과태료 5000만원을 부과하기로 했다.

증선위는 녹원씨엔아이가 2015~2018년 전 대표 횡령 자금 마련을 위해 자산성이 없는 보증금과 종속기업 투자주식 등을 과대계상했다고 봤다.

이뿐만 아니라 1년 이내 행사 가능한 조기상환 청구권이 부여된 전환사채를 유동부채로 분류해야 함에도 비유동부채로 분류하기도 했다.

감사를 맡았던 삼덕회계법인에는 녹원씨엔아이에 대한 감사업무 제한 2년 및 손해배상 공동기금 추가 적립 20% 등의 조치가 이뤄졌다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr