"다시 뜨는 셔틀콕" 이마트, 스포츠용품 최대 30% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 이마트가 봄을 맞아 '스포츠용품 대전'을 진행한다고 9일 밝혔다.

이마트는 오는 11일부터 17일까지 실내외 스포츠용품, 데이즈 스포츠 의류 등 스포츠용품을 행사카드 구매 시 최대 30% 할인 판매하는 행사를 진행한다.

매트·짐볼·폼롤러·아령 등 '홈트' 용품을 행사카드 구매 시 20% 할인 판매한다. '안다르 TPE요가매트(8mm)'는 20% 할인된 2만9520원에 판매하며 '아디다스 EPP폼롤러(90cm)'는 기존 3만5800원에서 20% 할인된 2만8640원에 선보인다.

'이고진 좌식실내자전거', '이고진 워킹패드 J3' 등 실내 헬스 기구는 행사 카드 구매 시 10% 할인 판매한다. 따뜻한 봄 날씨를 맞아 실외 스포츠용품 수요도 늘어날 것을 예상해 배트민턴 라켓·용품 전 품목을 행사카드 구매 시 20% 할인 판매한다.

이밖에도 이마트는 '데이즈 스포츠 의류' 전 품목을 행사카드로 구매 시 30% 할인 판매하는 '데이즈 스포츠 의류 할인전' 행사를 진행한다. '데이즈 스트레치 액티브 반팔티'는 기존 1만5900원에서 30% 할인된 1만1130원에 구매할 수 있으며 '데이즈 짐 2in1 9부 레깅스', '데이즈 스포츠 브라탑' 등은 30% 할인해 각 2만930원, 6930원에 구매할 수 있다.

한편 3월 들어 따뜻한 봄 날씨가 이어지자 실내외 스포츠 용품 수요가 빠르게 늘고 있다. 이마트에 따르면 지난 1일부터 8일까지 스포츠용품 매출은 지난해 같은 기간 대비 46.8% 가량 신장했다. 특히 그 중에서도 셔틀콕, 배드민턴 등의 라켓 스포츠 용품은 작년 같은 기간 대비 97.3% 신장했으며 홈피트니스 용품 역시 54.3% 늘며 높은 신장세를 보였다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr