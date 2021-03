[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 서현의 화보 비하인드 스틸이 눈길을 끌고 있다.

8일 서현의 소속사는 최근 남성 매거진 '노블레스 맨' 화보 촬영장 속 서현의 모습을 공개했다. 공개된 사진 속 서현은 강렬한 레드 배경 속에서 관능적인 매력을 뽐내고 있다.

한편 서현은 지난해 드라마 '사생활'의 여주인공으로 출연하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

