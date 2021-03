대전시, 스타트업파크 입주기업 모집…민간운영사·창업기업 대상

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 스타트업파크에 입주할 기업을 모집한다.

시는 오는 19일까지 스타트업파크(D3) 내 9개실에 입주할 기업을 모집한다고 9일 밝혔다.

모집대상은 창업투자회사 및 엑셀러레이터 등 유망 창업기업 발굴·육성 민간운영사와 기술기반의 창업기업이다. 창업기업 기준은 설립한지 6년 미만 또는 예비창업자며 타 지역 기업도 본사 이전을 조건으로 신청할 수 있다.

선정된 기업은 최대 3년까지 입주할 수 있으며 투자유치, 멘토링, 네트워킹 등 역량 강화 프로그램과 시제품 제작, 제품 개선 및 마케팅 지원 등을 위한 사업화 자금을 지원받게 된다.

입주에 관한 기타 자세한 내용은 사업 수행기관인 대전창조경제혁신센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 시는 신청접수 후 전문가로 구성된 선정평가위원회의 적격심사(서류검토)와 발표평가를 거쳐 입주기업을 최종 선정할 계획이다.

한편 시는 2019년부터 총 47억원(국비 25억원, 시비 22억원)의 사업비를 들여 스타트업파크를 건립했다. 스타트업파크는 3개 건물(D1~D3)에 26개 창업기업 입주공간 및 6개 회의실, 교류공간을 갖췄다.

앞서 D1·D2 건물은 지난해 7월 민간운영사와 창업기업 10개사가 입주해 투자유치 컨설팅, 사업화 자금지원 등을 통한 13억원의 투자유치와 40여명의 신규인력 고용 성과를 거뒀다.

고현덕 시 일자리경제국장은 “스타트업파크가 혁신창업 공간으로 자리매김해 미래세대에 양질의 일자리를 지속적으로 공급할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

