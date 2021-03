한국조선해양, 8350억원 규모 선박 8척 수주

유럽선사 등과 컨-선 4척, LPG선 3척, PC선 1척 건조 계약 체결

[아시아경제 황윤주 기자] 현대중공업그룹 조선 중간지주사인 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 112,500 전일대비 1,500 등락률 +1.35% 거래량 206,878 전일가 111,000 2021.03.09 10:13 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일현대중공업, 라이베리아 컨테이너 2척 공사 수주한국조선해양, 세계 첫 수소선박 국제표준 개발한다 close 이 총 8350억원 규모의 선박 8척을 수주했다.

은 최근 라이베리아, 오세아니아, 유럽 소재 선사들과 1만 5900TEU급 초대형 컨테이너선 4척, 9만 1000입방미터(m³)급 초대형 LPG운반선 2척, 4만 입방미터(m³)급 중형 LPG운반선 1척, 5만t급 PC선 1척에 대한 건조 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번에 수주한 초대형 컨테이너선은 길이 364m, 너비 51m, 높이 30m로, 울산 현대중공업에서 건조돼 2022년 하반기부터 선주사에 순차적으로 인도될 예정이다.

전 세계 컨테이너선의 운임 지표인 상하이 컨테이너선 운임지수(SCFI)는 지난 1월 15일 집계가 시작된 2009년 이후 최고치인 2885포인트를 기록했으며, 지난달 26일 기준 2775포인트를 기록하며 전년 동기 876포인트 대비 3배 수준으로 증가했다.

다른 선종에서도 수주 소식이 이어졌다. 이 이번에 수주한 초대형 LPG선 2척은 현대중공업에서 건조돼 2023년 상반기부터 인도될 예정이며, 중형 LPG선 1척과 PC선 1척은 현대미포조선에서 건조, 2022년 하반기부터 선주사에 인도될 예정이다. 초대형 LPG선에는 LPG 이중연료 추진엔진이 탑재돼 스크러버 장착 없이도 강화된 환경규제에 대응할 수 있다.

관계자는 "운임 상승과 물동량 증가에 대한 기대감으로 수주 문의가 활발히 이어지는 등 조선 시황 회복이 본격화되고 있는 것으로 보인다"며 "지속적인 기술개발과 품질 관리를 바탕으로 글로벌 시장을 선도할 것"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr