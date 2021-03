중진공, 국제기구 조달시장 참여기업 모집

조달 종합컨설팅 25개사·전문인력 양성 15개사 지원 예정

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)와 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 중소기업의 국제기구 조달시장 진출을 지원하기 위한 '2021년 글로벌조달마케터사업'의 참여기업을 9일부터 29일까지 모집한다고 밝혔다.

글로벌조달마케터사업은 UN, WHO 등의 국제기구에서 운영하는 국제조달시장에 진출하고자 하는 중소기업을 대상으로 맞춤 종합컨설팅 및 심층교육을 지원하는 사업이다. 지원대상은 국제기구 조달시장에서 최근 3년 간 연 10건 이상의 입찰 모집이 있었던 8대 유망품목(보건·의료, 농업·식량, 그린뉴딜, 시스템·통신 등)을 제조·수출하는 중소기업이다.

총 40개사를 선정한다. 이중 25개사에는 지속가능경영보고서 작성 등 국제기구의 공통서류 준비부터 입찰까지 종합컨설팅을 지원한다. 종합컨설팅은 실질 입찰 추진을 통한 낙찰 성공을 목표로 한다. 15개사에게는 국제기구 조달전문인력 양성 과정 참여를 지원하고 입찰 실습을 포함한 국내 심층 교육, 국제기구 입찰 이해를 위한 해외 현장파견 기회를 제공한다.

글로벌조달마케터 사업 참여신청은 공고문의 신청서를 작성해 이메일로 접수하면 된다. 자세한 내용과 사업 공고문은 중기부와 중진공 홈페이지에서 확인 할 수 있다. 이성희 중진공 글로벌성장본부장은 "글로벌조달마케터사업을 통해 국내 중소기업이 국제기구 조달시장에서 실질적인 성과를 창출할 수 있길 바란다"면서 "중진공은 다양한 수출지원사업 간 연계지원을 통해 시너지 효과를 창출하고 우리 중소기업들이 글로벌 역량을 갖춘 수출기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

