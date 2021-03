bhc '창고43', 전 직영점 식약처 위생등급 ‘매우 우수’

[아시아경제 이승진 기자] bhc가 운영하는 프리미엄 한우 전문점 '창고43'은 식품의약품안전처(이하 식약처) 음식점 위생등급제 평가에서 운영 매장이 최고 등급인 ‘매우 우수’를 받았다고 9일 밝혔다.

창고43은 식약처 평가에서 16개 대상 매장이 ‘매우 우수’ 등급을 획득했다. 올 1월 개점한 광주상무점의 경우 현재 평가가 진행 중이다.

식약처 음식점 위생등급제는 음식점 위생수준을 평가해 우수 업소에 한해 등급을 부여하는 제도로 2017년 5월 시행됐다. 등급은 ‘매우 우수’, ‘우수’, ‘좋음’ 3단계로 구분되며 음식점 위생 수준 향상 및 소비자 선택권 보장을 위해 실시됐다.

평가점수는 식품위생법 관련 준수사항, 소비자 만족도, 장기근속자 근무 여부 등의 평가항목과 현장평가 등을 통해 매겨지는 방식이다. 특히 이번에 창고43이 취득한 ‘매우 우수’ 등급의 경우 총 점수가 90점 이상인 경우에 지정 가능한 것이 특징이다.

송연우 bhc 직영사업본부 상무는 “위생과 청결이 어느 때보다 강조되는 시기인 만큼, 운영 중인 모든 매장의 위생등급 인증을 통해 고객이 믿고 즐길 수 있는 안전한 먹거리 공간으로 거듭나고자 했다”며 “향후 출점 매장 역시 위생등급제 평가를 지속 진행하여 창고43 브랜드 위생과 안전에 대한 고객 신뢰도를 굳건히 다질 것”이라고 전했다.

한편, bhc의 창고43은 청정지역에서 자란 최고 품질 토종 한우만을 선보이는 프리미엄 한우 전문점이다. 끌 칼을 이용해 결대로 고기를 찢어서 먹는 것으로 유명한 곳으로 현재 여의도 본점을 비롯한 서울 주요 비즈니스 중심지역과 인천 송도, 광주광역시 등에 17개 직영 매장으로 운영되고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr