[클릭 e종목] 가전·TV 수익성 기대 이상…"LG전자, 1Q 전망 맑다"

영업익 기대 웃도는 1.3兆 전망

'홈코노미'에 가전·TV 쑥쑥…자동차 전장부품도 순항중

[아시아경제 이민우 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 143,000 전일대비 5,500 등락률 -3.70% 거래량 1,165,677 전일가 148,500 2021.03.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트-LG전자, 고객과 함께 취약계층 어린이에 노트북 기증LG전자, 러시아 모스크바서 현지 출판사와 헌혈캠페인LG전자, 최근 5일 개인 70만 5568주 순매수... 주가 14만 7500원(-0.67%) close 가 올해 1분기 예상을 웃도는 호실적을 거둘 것으로 전망된다. 가전과 TV의 수익성이 기대 이상으로 추정되며 자동차부품 분야도 꾸준히 성장하고 있기 때문으로 풀이된다.

9일 키움증권은 LG전자가 올해 1분기 연결 기준 매출 18조471억원, 영업이익 1조3634억원을 기록할 것으로 내다봤다. 지난해 대비 각각 22.5%, 25% 증가한 규모다. 특히 영업이익의 경우 시장전망치(컨센서스)인 1조1238억원을 2000억원 이상 웃돌 것으로 내다봤다. 여기에 스마트폰을 중단사업으로 처리할 경우 영업이익은 1조6731억원에 이를 것으로 추정했다. 김지산 키움증권 연구원은 "가전과 TV 중심의 '홈코노미(Home+Economy, 집에서 모든 경제활동을 한다는 의미의 합성어) 수요 강세가 이어지고 자동차부품 체질 개선 성과가 나타나고 있기 때문"이라고 분석했다.

가전의 경우 대용량, '오브제 컬렉션' 등 고가 제품 매출이 증가하며 평균판매단가(ASP) 상승 효과가 컸다. 지역별로는 미국, 유럽 등 선진국 시장 매출 호조가 돋보일 것으로 전망된다. 국내에서는 스팀 건강 가전 위주로 대여(렌탈) 사업이 순항하고 있어 올해 300만계정에 도달할 것으로 보인다.

TV는 70인치 이상 초대형 및 OLED 판매 확대를 통해 패널 가격 급등 영향을 상쇄할 것이라는 분석이 나온다. 올해 1분기 OLED TV 출하량은 전년 대비 2배 이상 증가할 것으로 예상된다.

자동차부품도 순항 중이다. 차량용 반도체 공급 차질 문제가 불거지고 있음에도 전기차 부품 비중 확대, 신규 인포테인먼트 프로젝트 개시, 2018년 인수한 오스트리아 전장부품업체 ZKW의 흑자 전환에 힘입어 매출이 전년 대비 43% 신장하면서 적자폭을 크게 줄일 전망이다. 비즈니스솔루션도 비대면(언택트) IT제품 수요 강세 속에, 상업용 디스플레이와 태양광은 점진적으로 영업력을 회복할 것으로 내다봤다.

반면 한계 사업으로 인식되는 스마트폰은 플래그십 상품군 부재, 주요 제품 조달 차질, 유통 재고 효율화 비용 등으로 적자폭이 확대될 것으로 점쳐졌다.

이 같은 배경에 키움증권은 LG전자에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 22만원을 유지했다. 전날 종가는 14만3000원이었다. 김 연구원은 "LG전자에 대한 투자 포인트는 여전히 스마트폰 리스크 해소와 자동차부품 반등인데 이는 시간과의 싸움이고 2분기 중 가시적 성과가 기대된다"며"반도체 및 원자재 가격 상승, 물류비 부담 증가 등 원가 압박 요인이 향후 실적에 미칠 영향을 주목해야 한다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr