롯데호텔, 무착륙 관광비행 연계 ‘에어텔 상품’ 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데호텔은 9일 국내 최초로 무착륙 관광비행과 연계한 ‘에어텔(항공+호텔)’ 프로모션 Travel Again(트래블 어게인)을 선보인다고 밝혔다.

롯데호텔 공식 홈페이지에서 오는 23일까지 예약 가능한 에어텔 패키지는 객실 1박과 항공권 2석을 포함한다. 호텔은 오는 13일부터 28일까지 투숙이 가능하며, 무착륙 관광비행은 오는 20일과 28일 양일 중 택일 가능하다.

독보적인 공항뷰를 자랑하는 롯데시티호텔 김포공항은 슈페리어룸과 이코노미 클래스 항공권을 포함해 37만원부터 선보인다. 호텔 최상층에 위치해 탁월한 공항뷰가 돋보이는 프리미어 스위트룸 패키지는 비즈니스 클래스 항공권, 간편하게 와인을 즐기는 ‘와인 인 어 글래스’, 사만사 타바사의 버킷백 ‘해피’를 포함해 110만원부터 이용이 가능하다.

롯데시티호텔 마포는 스탠다드룸과 이코노미 클래스 항공권 구성의 패키지를 33만5000원부터 선보인다. 슈페리어 스위트룸 패키지도 롯데시티호텔 김포공항과 마찬가지로 비즈니스 클래스 항공권과 와인 인 어 글래스, 버킷백을 포함해 90만원부터 예약 가능하다.

에어텔 패키지 외에도 아시아나 항공의 홈페이지에서 무착륙 관광비행 상품 구매 시 열리는 별도의 링크를 통해 전국 17곳의 롯데호텔을 공식 홈페이지 요금 대비 최대 20% 할인된 가격에 예약 가능하며, 호텔에 따라서 조식이나 케이크 등의 특전도 제공한다.

무착륙 관광비행 이용객들은 롯데호텔 서울의 레스토랑 방문 시 탑승권을 제시하면 오는 5월 31일까지 10%의 할인 혜택도 제공된다. 또한 롯데호텔의 무료 리워즈 프로그램인 롯데호텔 리워즈 신규 및 기존 회원 모두에게 롯데호텔에서 6개월 이내 사용 가능한 전자 바우처 10$(USD)를 제공한다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr