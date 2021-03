석용찬·정연경 대표 '자랑스러운 중소기업인' 선정

중기부-중기중앙회, 2021년 1분기 선정 결과 발표

은성정밀인쇄 석용찬·하나비젼씨스템즈 정연경 대표

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업부와 중소기업중앙회는 올해 1분기 '자랑스러운 중소기업인'으로 석용찬 은성정밀인쇄 대표와 정연경 하나비젼씨스템즈 대표를 선정했다고 8일 밝혔다.

석용찬 대표는 1987년 플라스틱 포장용기를 생산하는 화남인더스트리를 설립한 이래 30여년 동안 R&D투자 및 생산설비 확충을 통해 국내 유일의 저발포 시트(C-Fine)를 생산하는 등 독보적인 기술력을 보유한 기업으로 성장시켰다.

2013년에는 UV특수인쇄 패키지업체인 은성정밀인쇄를 인수 후에 토탈 패키지 솔루션체계를 갖추고 신소재, 신기능 포장소재 개발과 FSC(산림경영시스템)인증을 획득하는 등 지속적인 친환경 기술개발로 관련 산업 발전에 기여하고 있다.

파주시 기업인협의회 회장 등을 역임하며 파주 관내 학생들에게 장학금 지원 등 경기도사회복지공동모금회 나눔리더로 사회공헌활동을 펼쳐 지난해 지역사회공헌 인정기업으로 선정된 바 있다.

또한 한국플라스틱포장용기협회 회장으로 패키징 산업의 발전과 1만9000여개 혁신형 중소기업 단체인 한국경영혁신중소기업(메인비즈)협회 회장으로서 중소기업의 혁신성장에 기여하고 있다.

정연경 대표가 경영하는 하나비젼씨스템즈는 1993년에 설립돼 친환경 엘리베이터 에어컨뿐만 아니라 지난해 공기청정기능이 내장된 공기청정형 엘리베이터 에어컨을 개발해 국내 최초로 CA인증을 획득했다.

정 대표는 엘리베이터사를 통한 발주방식에서 고객과의 직계약으로 유통구조를 개선해 서비스 개선 및 매출 증대를 이뤄냈다.

2015년부터는 외국인 근로자를 포함한 전 직원을 정규직화하고, 직원들의 경력관리와 자격증취득을 지원하고 있다. 연1회 해외 워크숍을 정례화해 해외시장을 향한 도전의식을 심어주고 있다.

한편 이달의 자랑스러운 중소기업인은 모범적인 중소기업인상 확산을 도모하기 위해 경영합리화, 수출증대, 기술개발 등 국가산업 발전에 기여한 우수 기업인을 발굴·포상하는 제도다.

차기 신청접수는 올해 4월 중에 실시할 예정이며 관련 문의는 중기중앙회 기업성장부(02-2124-3147)로 하면 된다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr