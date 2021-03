에스오일, 에프씨아이 주식 82억원어치 취득

[아시아경제 이선애 기자] 에스오일(S-OIL)은 연료전지 및 관련 발전시스템 개발·제조업체 에프씨아이의 주식 81만2299주를 약 82억원에 취득한다고 8일 공시했다.

주식 취득 뒤 에스오일의 에프씨아이 지분율은 21.1%가 된다.

회사 측은 "수소 관련 사업 역량 확보와 수소 연료전지 관련 산업 신규 진출을 위한 지분 투자"라고 설명했다.

