[특징주] LG이노텍, 이익 전망치 상향… 장중 4%↑

LG이노텍이 영업이익 전망치 상향 조정에 힘입어 장중 4%대 오름세를 보이고 있다.

8일 오전 9시 21분 LG이노텍은 장 중 2.89% 오른 21만3500원을 가리키고 있다. 이날 회사는 장 초반 4.5% 오른 21만7000원까지 치솟았다.

LG이노텍은 1분기 아이폰 12시리즈 이하 레거시 모델 선생산에 따라 영업이익이 크게 늘어날 것으로 기대된다.

주민우 메리츠증권 연구원은 “미리 생산해야 할 만큼 하반기 아이폰13 시리즈 생산물량이 많다는 의미로 오히려 아이폰13수요에 대한 애플의 자신감을 확인하는 계기로 삼아야 한다”며 “원ㆍ달러 환율 상승과 전장사업부 흑자전환을 고려했을 때 올해 예상 영업이익이 시장 전망치를 30% 웃돌 것으로 예상한다”고 설명했다.

한편 이날 LG이노텍은 글로벌 소프트웨어 기업인 마이크로소프트(MS)와 손잡고 3D 센싱 카메라 시장 공략에 나선다고 밝혔다. 이번 협약을 통해 LG이노텍은 3D 센싱 분야 선도 기술력을 바탕으로 에저 클라우드 플랫폼용 ToF 모듈을 개발하고 MS를 통해 이 모듈을 다양한 에저 클라우드 고객사에 공급할 방침이다.

