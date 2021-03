GS홈쇼핑, ‘에코 소셜임팩트 프로젝트’ 4기 참가자 모집

[아시아경제 임춘한 기자] GS홈쇼핑은 다음달 29일까지 청년들의 소셜벤처 창업 지원 사업인 ‘에코 소셜임팩트 프로젝트’ 4기 참가자를 모집한다고 8일 밝혔다.

에코 소셜임팩트 프로젝트는 지속 가능한 환경제조 분야 소셜벤처를 창업하고 싶은 예비 창업자 혹은 초기 스타트업을 돕는 GS홈쇼핑의 사회공헌 활동이다. 2017년 소셜임팩트 프로젝트로 시작해 올해는 환경 분야에 중심을 두고 프로젝트를 진행해나간다.

에코 소셜임팩트 프로젝트에 참여하게 되면 환경제조 사회혁신 창업 기반을 다지기 위한 실전교육, 사업 구체화를 위한 집중교육 등을 받을 수 있다. 4월부터 8월까지 약 4개월 동안 전 과정이 온라인으로 진행된다. 프로젝트에는 현직 창업 컨설팅 전문가, 법률 전문가, GS홈쇼핑 임직원들이 멘토로 참여한다.

사회혁신 환경제조 스타트업을 준비하는 청년들이라면 누구나 참여할 수 있으며, 오는 29일까지 총 20개팀(개인)을 모집한다. 프로젝트 결과가 우수한 10개 팀(개인)에 300만원 상당의 시제품 제작지원금을 지원하며 최종 1등에게는 3000만원, 2등 2개팀에게는 1000만원을 사업지원금으로 지원한다. 사업성이 인정되는 경우 GS홈쇼핑 도네이션 방송에 입점할 수 있다.

한편, 에코 소셜임팩트 프로젝트 지원자를 위해 오는 19일에 프로그램에 대한 소개와 지원 팁 그리고 환경제조 분야의 사회혁신 창업가 및 제품을 소개하는 온라인 무료 기초특강이 진행된다. 자세한 사항은 에코 소셜임팩트 프로젝트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr