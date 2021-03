삼성重 "스웨덴 스테나 재판, 선주 공정 지연 후 계약 파기 선례 남겨"

[아시아경제 황윤주 기자] 스웨덴 스테나(Stena)와 반잠수식 시추설비(1척) 계약 해지 중재 재판을 벌이고 있는 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,470 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,540 2021.03.08 08:30 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성중공업, 외국인 1만 8327주 순매수… 주가 1.07%삼성중공업, 4587억 규모 초대형 원유운반선 4척 수주삼성重, LNG 연료 추진 VLCC 4척, 4587억원 수주 close 이 선수금 등을 반환하라는 판결을 받았다. 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,470 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,540 2021.03.08 08:30 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성중공업, 외국인 1만 8327주 순매수… 주가 1.07%삼성중공업, 4587억 규모 초대형 원유운반선 4척 수주삼성重, LNG 연료 추진 VLCC 4척, 4587억원 수주 close 은 영국 고등법원에 항소를 진행하기로 결정했다.

5일(현지시간) 영국 런던 중재 재판부는 스테나의 시추설비 계약 해지가 적합한 것으로 판단하고, 삼성중공업이 이미 수취한 선수금과 이에 대한 경과 이자 등 총 4632억원을 스테나에게 반환할 것을 결정했다.

삼성중공업은 2013년 6월 스테나로부터 7억 2000만 달러에 시추설비를 수주하여 선수금 30%를 받고 건조에 착수했으나 선사의 잦은 설계 변경과 과도한 요구로 일정이 지연됐다.

이에 2017년 6월 삼성중공업은 스테나에 공정 지연에 따른 공기 연장 요구 및 관련 비용을 청구했으며, 스테나는 납기 불이행을 이유로 계약해지를 통보해 오면서 선수금 및 경과 이자 등에 대한 중재 재판이 진행됐다.

삼성중공업 관계자는 "이번 중재 판결은 시황 악화 시 선주사가 의도적으로 공정을 지연시켜 계약을 파기할 수 있다는 안 좋은 선례를 남긴 것"이라며 "영국 고등법원에 항소 절차를 진행할 계획"이라고 밝혔다.

한편, 삼성중공업은 이번 중재 결정으로 인해 충당금 2877억원을 2020년 재무제표에 추가 반영할 예정이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr