<장 마감 후 주요공시>

◆해성옵틱스=120억원 규모 제3자 배정 유상증자 완료, 최대주주 바이오로그디바이스 외 6인서 이재선 외 6인 변경

◆엘앤에프=112억원 규모 파생상품 거래 손실 발생

◆유진로봇=스캔 모드 변경하는 3차원 스캐닝 라이다 센서 특허 취득

◆스킨앤스킨=125억원 규모 제3자 배정 유상증자 완료, 최대주주 박준곤 외 3인서 더편한 변경

◆안트로젠=160억원 규모 전환사채권 발행 결정

◆제낙스=4년 연속 영업손실로 상장폐지 사유 발생

◆헬릭스미스=법원 변경수외 4인의 주주명부 열람 및 등사 가처분 신청 인용

◆소리바다=법원이 중부코퍼레이션의 회계장부 등 열람등사 가처분 신청을 일부 인용

◆3S=10억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정

◆NE능률=현저한 시황변동(주가 급등) 관련 조회공시 요구 받아

