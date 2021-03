[신간안내]'절대 배신하지 않는 공부의 기술' 外

'HSK 중국어 단어 해설집: 1-5급'·'사뭇 강펀치'

◆절대 배신하지 않는 공부의 기술= 공부 습관을 기르고 시험에 대비하는 방법을 알려준다. 유튜브에서 '1/4/7/14 공부법'으로 화제를 모은 14일 완성 공부 습관 프로젝트다. 기본 공식부터 응용 노하우까지 상세히 소개한다. "노력은 절대 배신하지 않는다."(이상욱 지음/웅진지식하우스)

◆HSK 중국어 단어 해설집: 1-5급= HSK 1~5급에 사용된 신출한자 1735자를 표제자로 설정하고, 우리나라 전통 훈음과 대표적인 뜻을 알려준다. 이를 활용하는 단어들을 열거해 문법구조, 의미 관계, 전고, 유래 등도 설명한다. 단어를 이루는 나머지 글자들에 대해서도 한자음과 뜻을 명시해 단어와 개별한자를 동시에 배우게 한다.(한학중 지음/학민사)

◆사뭇 강펀치= 공부에 흥미 없는 흙수저 현진. 복싱만이 살 길이라 생각하지만, 감독을 적으로 돌리고 마는데…. 해묵은 상처로 자기비하와 자기방어를 오가는 마음을 사실적으로 묘사한다. 고통스러운 깨달음 뒤에 해야 할 일이 홀로서기라고 강조한다. '사뭇 강펀치'를 준비해 운명에 승부를 걸어 보라는 주문이다.(설재인 지음/안전가옥)

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr