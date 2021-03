전남소방, 매일 아침 편지로 소방공무원 심리적 안정 살핀다

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방이 소방공무원들의 심리적 안정을 살펴 궁극적으로 도민 서비스 향상에 노력을 기울이고 있다.

전남소방본부(본부장 마재윤)는 코로나19 장기화에 따른 대원들의 심리적 안정을 위해 ‘전남119아침편지’를 제작·배포하고 있다고 밝혔다.

전남119아침편지는 소방관들의 PTSD 치유 및 마음건강에 도움이 되는 내용을 카드뉴스 형식으로 내부 심리상담사 12명이 제작해 매일 아침 전 직원에게 배포한다.

코로나19가 장기화되면서 최일선 현장에서 확진자 및 의심환자 이송업무를 담당하는 구급대원들의 육체적·정신적 피로가 가중되고 있다. 또 소방공무원의 강도 높은 사회적 거리두기로 인한 스트레스 해소 등 전반적인 심신건강관리가 필요한 상황이다.

소방공무원의 심리적 안정을 통해 더욱 나은 소방 서비스를 도민에 제공할 수 있게 될 것으로 전남소방은 기대하고 있다.

마재윤 소방본부장은 “전남의 지역 특성상 넓은 관할구역과 전용공간 부족으로 상담활동에 다소 제한이 있었다”며 “이동심리 상담차를 활용해 소방공무원과 도민을 위한 다양한 마음건강 증진 프로그램을 추진하겠다”고 말했다.

