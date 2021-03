민주당 “국민의힘, 비난말고 부동산 적폐청산 함께 해 달라”

박덕흠·전봉민 등 진상규명 해야

적폐청산 위한 초당적 협조 필요

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 7일 한국토지주택공사(LH) 전·현직 직원 3기 신도시 투기 의혹과 관련, 국민의힘에게 자당 소속 의원들에 대한 조사를 통한 초당적 협조를 촉구했다.

신영대 대변인은 이날 논평을 통해 “상대방에 대한 비난으로만 일관할 것이 아니라 국민의힘 소속 의원들에게 제기된 부동산 및 건설 부정부패 의혹에 대한 단호한 대처로 부동산 적폐청산에 함께 해주시기 바란다”며 이같이 밝혔다.

신 대변인은 “이낙연 대표 역시 민주당 윤리감찰단에 소속 국회의원과 보좌진, 지방자치단체장 및 의원들과 그 가족들을 대상으로 철저한 수사를 지시하였다”며 “부동산 적폐청산을 위해 국민의힘의 초당적 협조를 구한다”고 당부했다.

그는 “국민의힘 소속 국회의원과 보좌진, 지방자치단체장 및 의원, 그 가족에 대한 전수 조사를 통해 정치권부터 부동산 적폐청산이 이루어 질 수 있도록 초당적인 자세를 보여야 한다”며 “특히, 국토부 간사 지위를 활용하여 수천억대 공사를 수주한 혐의를 받고 있는 탈당한 박덕흠 의원, 가족 건설회사 일감 몰아주기 의혹을 받는 전봉민 의원, 가족 건설회사 인허가 특혜 의혹의 이주환 의원, 부동산 관련 셀프 세금감면법을 발의한 의혹을 받는 강기윤 의원 등에게 철저한 진상규명으로 공당의 책임을 다해주기 바란다”고 강조했다.

그러면서 “민주당은 LH 공사 직원들의 투기 의혹에 무거운 책임을 느낀다”며 “제기된 의혹에 대해 철저하게 조사하고, 가차 없는 처벌을 통해 국민의 신뢰를 회복하기 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

