LGD-디즈니, 영화 장면 활용 OLED TV 공동 마케팅

[아시아경제 김혜원 기자] LG디스플레이가 세계 최대 엔터테인먼트 기업 월트 디즈니와 함께 OLED TV 홍보에 나섰다.

양사는 신작 애니메이션 영화 '라야와 마지막 드래곤' 개봉에 맞춰 전 세계 월트 디즈니 팬들을 대상으로 OLED TV의 화질과 눈 건강 우수성에 대한 공동 프로모션을 전개한다고 7일 밝혔다.

양사는 영화 주요 장면을 활용한 OLED TV 프로모션 영상을 별도 제작해 유튜브에 공개했다. OLED TV가 눈에 유해한 블루라이트가 적고, 플리커 현상이 없어 가장 눈에 편한 TV라고 강조하는 30초 분량의 영상이다. 이 영화는 월트 디즈니에서는 처음으로 오프라인 극장과 온라인 스트리밍 서비스인 '디즈니 플러스'에서 동시 개봉해 영화 관람을 위한 최적의 TV를 요구한다.

월트 디즈니는 현지시간으로 지난 4일 온라인으로 중계한 영화 개봉 기념 행사 중 캐릭터 그리기 등의 코너를 OLED TV로 진행하기도 했다.

이날 행사를 진행한 리사 카벨로 월트 디즈니 스튜디오 마케팅 매니저는 "콘텐츠를 시청할 때 눈 건강은 정말 중요하다"라면서 "OLED TV는 온 가족에게 최고의 시청 경험을 선사하며, 제작자가 의도한 색을 가장 정확히 보여준다"고 극찬했다.

이번 공동 프로모션은 지난해 '디즈니 스튜디오랩'과 OLED 기술 협업을 위한 전략적 파트너십을 체결 후 진행하고 있는 '아이 러브 OLED(Eye Love OLED)' 캠페인의 일환이다.

