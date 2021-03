사람이 이해 못 할 동물들의 이유 있는 엽기 행동

[아시아경제 이진경 기자] 인간은 많은 동물들을 끊임없이 연구하고 공부하지만 아직 우리 상식으로는 이해하기 어려운 독특한 행동을 하는 경우가 있습니다. 동물들의 독특한 행동 뒤에 숨겨진 비밀을 하나씩 알아보고 그들을 이해하려는 노력이 필요합니다. 인간과 동물은 함께 살아가야 하는 동반자이니까 말이죠.

