국민의힘 "김영춘 부산시장 후보 선출, 부산시민들 기만"

"애초 후보를 내서는 안 되는 일…낯부끄러운 선택"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 김영춘 전 해양수산부 장관이 더불어민주당 부산시장 후보로 선출된 것을 두고 ‘부산시민들을 기만했다’고 비판했다.

6일 김예령 국민의힘 대변인은 김 전 장관이 민주당 부산시장 후보로 선출된 것과 관련해 "문재인 정부에서 해양수산부 장관을 지내며 정권의 폭정과 정책 실패의 책임이 있는 김 후보를 국민 앞에 대표주자로 내어놓겠다고 하니, 정부·여당의 오만과 거만함에 기가 찰 노릇"이라고 비판했다.

김 대변인은 "오거돈 전 (부산)시장의 성추행 범죄로 인해 치러지는 선거였기에 애당초 후보를 내는 낯부끄러운 일을 해서는 안 되는 일이었다"고 지적했다. 그는 "시정공백으로 부산시민들이 고통을 겪는 동안, 정작 오 전 시장 일가는 가덕도 신공항 일대의 부지매입으로 막대한 수익을 얻어 미래에 투자했다고 하니 부산시민들의 허탈함이 극에 달할 듯하다"며 "민주당은 사과는커녕, 진상조사를 촉구하는 목소리조차 없이 이를 아예 외면하고 있다"고 질타했다.

김 대변인은 민주당을 향해 "인간의 도리, 정치 도의를 무시한 채 염치도 없이 부산시장 선거에 후보를 내려 한다"며 "현명한 부산시민들은 이번 4.7 보궐선거를 통해 민주당을 준엄하게 심판해주실 것"이라고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr