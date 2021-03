'천년 고찰' 내장사 대웅전 불타‥창건이래 네 번째 화재

[아시아경제 박소연 기자] 전북 정읍시의 천년 고찰 내장사(內藏寺) 대웅전이 불탔다.

5일 전북소방본부와 전북경찰청에 따르면 이날 오후 6시 30분께 전북 정읍시 내장사 대웅전에 불이 났다는 신고가 접수됐다.

소방당국은 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 발령하고 현장에서 불을 진압, 오후 7시 53분께 초진을 완료했다.

불은 대웅전 전체로 번졌으며 현재까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

대웅전이 목조 건축물이어서 완전히 불길을 잡는 데까지 시간이 걸릴 것으로 보인다.

화재 신고는 경찰에 오후 6시 35분, 전북소방본부에는 6시 37분에 접수됐다.

백제 시대 창건된 전북 정읍시 천년 고찰 내장사는 건립 이래 네 차례나 화마 피해를 보는 비극을 맞았다.

내장사는 백제 무왕 37년인 636년 영은조사가 백제인의 신앙적 원찰로서 50여 동의 전각을 세우고 영은사로 창건했다.

1557년(조선 명종 12년) 희묵 대사가 영은사 자리에 법당과 당우를 새로 건립해 중창하고, 산 안에 무궁무진한 보물이 숨어 있다고 해 절 이름을 내장사로 칭했다.

조선 중기 정유재란 당시 사찰이 전소되는 불운을 겪었으며, 이후 1639년(인조 17년) 부용 대사가 중창하고 불상을 도금했다.

1779년(정조 3년) 영담 대사가 대웅전과 시왕전을 중수하고 요사를 개축했다.

1923년 백학명 선사가 사세를 크게 중흥시킨 뒤 1938년 매곡 선사가 대웅전과 명부전, 요사채 등을 신·개축해 내장사의 면모를 일신시켰으나 한국전쟁 초기인 1951년 1월 내장사와 암자가 전소됐다.

이후 1957년 주지 야은 스님이 해운당을, 1958년 다천 스님이 대웅전을 건립했다. 1965년에는 대웅전과 불상과 탱화를 조성해 봉안했다.

1974년 국립공원 내장산 복원 계획에 따라 대규모 중건이 이뤄졌다. 하지만 2012년 10월 31일 또다시 원인을 알 수 없는 불로 내장사는 전소됐다.

당시 화재는 사설 보안업체의 감지 시스템에 의해 발견됐으나 이미 전소된 뒤였다.

정읍시는 화재로 소실된 대웅전 옛터에 시비 등 25억원을 들여 건물을 복원했다.

165㎡ 규모인 대웅전은 정면 5칸, 측면 3칸에 팔작(八作)지붕을 이었다. 이 대웅전은 허망하게도 승려의 방화로 또다시 불에 탔다.

전북경찰청은 5일 내장사 대웅전에 불을 지른 혐의로 이 사찰 승려 A씨를 검거해 조사하고 있다.

A씨는 이날 오후 6시 30분께 대웅전에 인화물질을 뿌리고 불을 지른 혐의를 받고 있다. 체포 당시 그는 술을 마신 상태였던 것으로 알려졌다.

