대림 디움, 역대급 혜택 '봄 시즌 리모델링 페스티벌' 진행

[아시아경제 김종화 기자]토탈 홈 인테리어 브랜드 대림 디움이 온라인 공식 쇼핑몰 ‘대림 디움몰’을 통해 '봄 시즌 리모델링 페스티벌'을 진행한다.

오는 31일까지 진행되는 이번 프로모션은 봄을 맞아 리모델링을 하려는 고객들을 위해 다양한 홈 인테리어 상품을 파격 할인가로 제공한다.

초특가 패키지 페스티벌에서는 욕실과 주방, 붙박이장, 현관장 등 집안 리모델링 상품을 최대 혜택가 패키지로 묶어 65만원 즉시 할인 쿠폰을 제공한다. 신상 런칭쇼를 통해 2021년 출시한 신제품 욕실 및 주방 리모델링 패키지는 최대 52만원 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

3월 신규 회원가입 고객에게는 리모델링 31만원 즉시 할인 쿠폰과 분리형 비데 6만원 및 욕실케어서비스 최대 2만원 할인 쿠폰, 욕실 소품 최대 93% 할인 등 다양한 추가 혜택을 제공한다. 이 밖에도 대림케어 스마트 욕실케어 1회권을 최대 2만원 할인된 6만9000원에 이용할 수 있는 한정 이벤트와 디움몰 친구추천 시 3000원 할인 쿠폰도 제공한다.

대림 디움 관계자는 "봄철은 이사와 입학 등으로 리모델링을 고민하는 고객들이 많아지는 시기"라며 "다양한 제품 구성과 역대급 혜택으로 마련한 이번 봄 시즌 리모델링 페스티벌 프로모션을 통해 합리적인 가격으로 리모델링 하시고 화사한 봄을 맞아보시길 바란다"고 전했다.

한편, 대림 디움은 대한민국 욕실 1위 기업 대림바스가 56년간의 노하우와 역량을 바탕으로 2018년 론칭한 인테리어 브랜드로, 욕실을 넘어 집 전체로 영역을 확장하며 토탈 홈 인테리어 브랜드로 발돋움하고 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr