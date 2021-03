대신증권, 챗봇서비스 ‘벤자민’ 이용량 급증…올 1월 월간 최대

올 1월 5만3000건으로 월간 최대…코로나19에 비대면 문의 급증

작년 총 44만 건 문의 처리…전년 대비 문의건수 56% 증가

[아시아경제 송화정 기자]증권사 챗봇서비스가 주식 활황장과 코로나19 속에 이용량이 급증한 것으로 나타났다.

대신증권은 지난 1월 한달 간 챗봇 서비스인 벤자민을 통한 문의가 5만3000건을 돌파하며 월간 역대 최대 문의건수를 기록했다고 5일 밝혔다. 일평균 1710건의 문의가 들어왔다.

벤자민이 작년 한 해 동안 처리한 문의는 총 44만 건이 넘는다. 전년 대비 약 56%증가한 수치다. 지난해 3월 이후로 펼쳐진 활황장과 코로나19 확산으로 인해 비대면 문의가 급증한 것으로 풀이된다.

벤자민을 통한 문의 중 가장 많은 영역을 차지한 것은 홈트레이딩서비스(HTS), 모바일트레이딩서비스(MTS) 등 온라인 거래매체 사용법과 수수료 등 증권 관련 업무, 해외주식투자 부분이다.

챗봇 이용객 증가에는 벤자민의 성장도 한 몫했다. 벤자민은 업계 최초로 인공지능을 활용한 대화형 챗봇으로 머신러닝 기술을 활용해 스스로 배우고 발전하는 것이 특징이다.

벤자민이 처음 개발됐을 당시에는 계좌관리, 공인인증서 안내 등 단순업무 관련 765개에 영역에 대해 답변이 가능했지만 현재는 2000여개 이상의 영역에 대해 답변할 수 있을 만큼 발전했다. 벤자민은 공모주 청약, 신용대출 등 업무부터 고객별 맞춤주식종목 및 투자상품 추천까지 영역을 계속해서 넓혀가고 있다.

안석준 스마트Biz추진부장은 “비대면 투자가 활발해지고 있는 만큼 벤자민을 활용한 고객문의가 증가하는 추세”라며 “벤자민의 서비스영역을 단순업무에서 고도화된 업무까지 넓혀나갈 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr