[특징주]성호전자, 세계 1위 델타에 콘덴서 공급 '신고가 기록'

성호전자가 대만 델타일렉트로닉스에 태양광 콘덴서를 공급한다는 소식에 신고가를 경신했다.

5일 오전 9시34분 현재 성호전자는 전 거래일 대비 22.60% 상승한 2170원에 거래되고 있다. 장중에는 2295원까지 치솟으며 52주 신고가를 기록했다.

성호전자는 대만의 델타일렉트로닉스에 태양광 인버터용 콘덴서 공급 승인을 받았다고 밝혔다. 델타일렉트로닉스는 인터버, 컨버터 등의 전력변환장치를 제조하는 대만 업체로 세계 1위다. 성호전자가 상반기 공급을 시작할 콘덴서는 발열 제어 성능과 안정성을 강화한 것으로 냉각용 팬을 뺀 차세대 태양광 인버터에 적용될 전망이다. 콘덴서는 태양광 발전설비의 수명과 발전효율을 좌우하는 핵심 부품 중 하나로 평가받는다.

