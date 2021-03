아이오페, ‘프로 필링 트리플 AHA 클렌저’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 아모레퍼시픽의 연구소 기반 고기능성 브랜드 아이오페가 각질은 부드럽게 제거하고, 피부 결은 매끈하게 가꿔주는 ‘프로 필링 트리플 AHA 클렌저’를 출시한다고 4일 밝혔다.

'프로 필링 트리플 AHA 클렌저'에는 3가지 AHA 성분인 글라이콜릭애씨드, 씨트릭애씨드, 락틱애씨드가 아이오페 랩이 찾아낸 최적의 비율로 배합됐다.

풍성한 거품이 피부 마찰감을 줄이고 각질은 물론 메이크업 잔여물, 미세먼지를 흡착해 깨끗이 세안할 수 있다. 세안 단계에서 필링이 가능한 제품으로, 필링 제품 사용 후 느끼는 피부 따가움 등의 불필요한 자극을 줄인 것도 특징이다. 보습에 도움을 주는 히알루론산 성분이 들어있다.

인체 적용 시험을 통해 단 1회 사용으로도 각질과 모공 크기 감소 등 5가지 피부 지표가 나아졌음을 확인했다. 2주 사용 후 피부 결이 나아진 것도 검증했다.

아이오페 '프로 필링 트리플 AHA 클렌저'는 전국 아리따움 매장과 대형 마트, 온라인 아리따움몰을 통해 구입할 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr