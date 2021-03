[아시아경제 지연진 기자] 아이퀘스트 아이퀘스트 262840 | 코스닥 증권정보 현재가 15,900 전일대비 500 등락률 -3.05% 거래량 105,985 전일가 16,400 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 계속 말씀드렸습니다! 테슬라가 지원하는 ‘비트코인’ 대장 株! 주가 훨훨《시선집중》 "이런 것도 모르면서 무슨 주식을 한다고..." 꼭 한번 봐야할 이야기아이퀘스트, 검색 상위 랭킹... 주가 2.25% close 는 보통주 1주당 100원의 현금배당을 결정했다고 4일 공시했다. 배당금총액은 7억3500만원이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr