홍남기표 기재부 인사 '전문성·안정성 초점'…과장 56명 교체

45~46회 과장 진입 확대…여성 과장 15명으로 늘어

[아시아경제 장세희 기자]기획재정부가 전체 117명의 과장 중 56명을 교체하는 인사를 4일 단행했다.

기재부는 이번 정기 인사에 대해 업무성과와 전문성이 뛰어난 유능한 인재를 발탁하고자 개인의 역량, 기여도, 경력 등을 종합 고려해 직위별 최적임자를 선발·배치했다고 강조했다.

이러한 인사 사례로 장윤정 복지예산과장(행정고시 43회), 장보영 고용환경예산과장(43회), 김동익 국제금융과장(43회), 최영전 조세분석과장(44회), 박호성 법사예산과장(44회) 등을 꼽았다.

45~46회의 과장 진입을 확대했고, 신설 부서 및 주요 직위에 젊고 유능한 인재를 발탁해 조직 활력을 높였다고 설명했다. 해당 사례로는 이지원 재정건전성과장(45회), 김준철 민간투자정책과장(46회), 나윤정 인구경제과장(46회), 손창범 계약정책과장(46회), 김태정 신국제조세규범과장(46회) 등을 언급했다.

여성 과장은 현재 12명에서 15명으로 늘었다. 7급 공채 출신 과장도 12명에서 14명으로 증가했다.

다만 세제실과 경제정책국은 총괄 과장이 바뀌지 않으면서 소폭의 인사를 단행했다. 기재부 관계자는 "이번 인사는 안정성과 전문성에 초점을 맞춘 것 같다"고 말했다.

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr