[아시아경제 이지은 기자] 윤석열 검찰총장이 사의를 표명한 가운데, 문재인 대통령이 사의를 수용했다.

정만호 국민소통수석은 4일 오후 청와대 브리핑을 통해 "문 대통령이 윤 총장의 사의를 수용했다"고 밝혔다.

윤 총장은 이날 오후 2시 사의를 표명하고 법무부에 사표를 제출했다. 청와대 핵심 관계자는 "법무부에서 사표를 제출받았으며 사표수리 관련 행정절차가 진행될 것"이라며 "후임 인선은 법에 정해진 관련 절차를 밟아 진행될 것"이라고 말했다.

