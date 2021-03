농심, '배홍동 비빔면' 광고모델로 유재석 발탁

[아시아경제 임혜선 기자] 농심이 신제품 '배홍동 비빔면' 의 광고모델로 방송인 유재석을 발탁했다고 4일 밝혔다.

이번 광고는 유재석이 방송에서 여러가지 부캐( 부 캐릭터) 를 선보이며 호감을 얻고 있는 점에 착안해 유재석에게 ‘ 비빔면 장인 배홍동 유씨’ 라는 새로운 캐릭터를 입힌 것이 특징이다. 또한, ‘ 배홍동’ 은 비빔면 맛집이 있는 동네로 설정해 재미를 더했다.

특히, 유재석은 배홍동 비빔면 패키지 디자인을 모티브로 만든 옷과 파란색 선글라스, 장발의 가발 등 톡톡 튀는 외모와 특유의 유쾌한 말투로 비빔면의 신흥강자 배홍동 비빔면을 소개해 눈길을 끈다.

유재석을 모델로 선보이는 배홍동 비빔면의 광고는 오는 5 일 온라인에서 처음 공개되며, 다음주부터 TV 에서도 방영될 예정이다.

한편 농심은 올해 하절기 라면시장을 공략하기 위한 비장의 카드 ‘ 배홍동 비빔면’ 을 다음주 출시한다. 배홍동 비빔면은 배와 홍고추, 동치미를 갈아 숙성시켜 만든 색다른 비빔장이 강점이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr