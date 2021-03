SK증권, 1200억 규모 롯데캐피탈 ESG채권 대표 주관

[아시아경제 이민지 기자] SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 848 전일대비 8 등락률 -0.93% 거래량 2,424,493 전일가 856 2021.03.04 14:19 장중(20분지연) 관련기사 SK증권, 리오제이호 사모투자 합자회사 지분 96% 취득《시선집중》 대형주만 주식이냐? 우리도 있다! 놓쳐서는 안되는 숨은 유망주【화제의테마】 어떤 종목이 뜰지 궁금하다고요? 한번은 꼭 보세요 close 은 1200억원 규모의 롯데캐피탈 ESG채권 발행에 KB증권과 공동 대표 주관사로 참여했다고 4일 밝혔다.

이번 채권은 3년 만기 600억원, 5년 만기 400억원, 7년 만기 200억원 총 1200억원 규모로 발행됐으며, 금융취약계층 중금리 대출과 친환경 자동차 금융서비스에 사용될 예정이다.

또 롯데캐피탈이 발행하는 첫 ESG채권으로 최근 투자자들의 높은 관심에 힘입어 민평금리 대비 낮은 금리로 조달에 성공했다.

SK증권 관계자는 "채권시장에서 지속가능경영, 사회적 책임에 대한 중요성이 높아지면서 ESG채권 발행규모가 급속도로 확대되고 있다"며 "앞으로도 SK증권은 신재생에너지, 탄소금융 등 녹색기후금융사업을 미래 신성장 동력으로 삼아 ESG금융을 선도해 나가겠다"고 말했다.

