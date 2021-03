홍준표 "윤 총장, 지금 사표 내면 잘못된 결단…文 사건에 검찰력 쏟아야"

"소임 후 정치해도 늦지 않다"

[아시아경제 이현주 기자] 홍준표 무소속 의원이 4일 윤석열 검찰총장의 사표를 만류하며 "문재인 대통령 연루 사건에 검찰력을 쏟아야 할 때"라고 밝혔다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "지금 사표를 낸다면 잘못된 결단이 될 것"이라며 "지금은 70년 검찰의 명예를 걸고 문재인 대통령 연루 여부 세 가지 사건에 전 검찰력을 쏟아야 할 때"라고 강조했다.

이어 "살아 있는 권력을 수사하지 않고 지금 사표를 내면 죽은 권력이던 이명박, 박근혜 수사를 매몰차게 한 것 마저 정의를 위한 수사가 아니고 벼락 출세를 위한 문재인 청부 수사였다고 인정할 수 밖에 없다"며 "검찰 수사권을 해체 시킨 당시의 마지막 총장이었다는 오명을 벗어 나기 어려울 것"이라고 말했다.

또 "아울러 어제 대구지검 방문도 정치권 진입을 타진해보기 위한 부적절한 행보였다는 것을 여실히 보여주는 검찰총장 답지 않은 정치 행위를 했다는 오해를 받을 수 있다"며 "정면 돌파 하십시오. 나는 윤 총장의 기개와 담력을 믿는다"고 덧붙였다.

끝으로 "정치는 소임을 다 하신 후 하셔도 늦지 않다"고 했다.

