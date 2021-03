가맹점주 아이디어로 경영혁신…"개발비용 줄이고 매출 높인다"

중기부 '상생협력 가맹점주 특화지원 사업' 신청 접수

가맹본부와 점주 '윈윈'…최대 4000만원까지 지원

[아시아경제 김보경 기자] 상생협력이 우수한 프랜차이즈 가맹본부와 가맹점주의 경영혁신을 지원하는 사업이 올해 새롭게 추진된다.

4일 중소벤처기업부는 '상생협력 가맹점주 특화지원 사업'에 참여를 희망하는 가맹본부·점주의 신청을 오는 10일부터 31일까지 받는다고 밝혔다.

상생협력 가맹점주 특화지원 사업은 상생협력이 우수한 프랜차이즈 가맹본부와 소속 가맹점주를 대상으로 한다. 가맹점주의 노하우와 독특한 아이디어가 결합된 공간·제품·디자인, 신메뉴 등의 개발을 지원하고 촉진하는 사업이다.

혁신적인 제품이나 서비스를 개발한 가맹점주는 매출 향상과 더불어 가맹본부로부터 개발인력 등을 지원받을 수 있다. 가맹본부는 가맹점주의 아이디어를 통해 개발비에 대한 비용은 낮추고 새로운 성장동력을 얻을 수 있다.

올해 3억원 규모의 시범사업으로 실시되며 지원 대상은 13곳이다. 선정된 가맹점주는 최대 4000만원까지 정부와 가맹본부로부터 각각 50%를 지원받을 수 있다.

정보 공개서를 등록·유지하는 프랜차이즈 가맹본부·점주가 팀을 짜서 지원 가능하다. 단 협동조합, 소상공인정책자금 지원제외 업종, 휴·폐업과 부도, 세금체납과 불공정행위 등의 업체는 신청할 수 없다.

또한 가맹본부는 정보공개서 등에 가맹점과의 상생발전 관련 내용을 의무적으로 제시해야 한다.

선정평가는 가맹본부·점주의 상생협력 활동, 가맹점주의 창의적인 아이디어와 확산 가능성, 수행 능력 등에 대해 서면·대면평가로 이뤄진다.

제로페이 가입, 고용위기지역과 산업위기대응특별지역, 공정위 상생협력 우수 업체 등에게는 가점이 부여된다.

중기부 배석희 소상공인경영지원과장은 "가맹본부와 공동으로 가맹점주만의 아이디어를 실현하는 지원사업을 통해 상생과 경영혁신이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있을 것"이라고 강조했다.

자세한 내용은 소상공인시장진흥공단 홈페이지에서 확인 가능하며, '소상공인마당 프랜차이즈' 사이트를 통해서 이달 10~31일까지 접수 가능하다.

