삼성전자-카카오엔터프라이즈 손잡았다…"AI플랫폼-스마트가전 연동"

[아시아경제 정현진 기자] "헤이 카카오, ‘건조기 AI 맞춤’ 코스 실행해줘!"

거실에 앉아 스마트 스피커에 외치자 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 10,635,792 전일가 84,000 2021.03.04 11:13 장중(20분지연) 관련기사 이재용 부회장 경영권 승계 의혹 재판 11일 재개“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정시총 20조원 사라진 삼성전자…"그래도 10만원 간다" close 그랑데 AI 건조기가 작동된다. 코스가 마무리 되고 나면 친절하게 알려도 준다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 10,635,792 전일가 84,000 2021.03.04 11:13 장중(20분지연) 관련기사 이재용 부회장 경영권 승계 의혹 재판 11일 재개“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정시총 20조원 사라진 삼성전자…"그래도 10만원 간다" close 의 주요 스마트 가전 제품이 카카오엔터프라이즈의 인공지능(AI) 플랫폼 ‘카카오 i(아이)’와 연동되면서 이러한 기능을 사용할 수 있게 됐다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 10,635,792 전일가 84,000 2021.03.04 11:13 장중(20분지연) 관련기사 이재용 부회장 경영권 승계 의혹 재판 11일 재개“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정시총 20조원 사라진 삼성전자…"그래도 10만원 간다" close 와 카카오엔터프라이즈가 손을 잡았다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 10,635,792 전일가 84,000 2021.03.04 11:13 장중(20분지연) 관련기사 이재용 부회장 경영권 승계 의혹 재판 11일 재개“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정시총 20조원 사라진 삼성전자…"그래도 10만원 간다" close 는 카카오엔터프라이즈와 인공지능(AI) 기반의 스마트홈 사업 강화를 위한 전략적 협력 관계를 구축한다고 4일 밝혔다. 이번 협력에 따라 카카오 i가 탑재된 ‘헤이카카오’ 애플리케이션(앱), ‘카카오홈’ 앱, 스마트 스피커 ‘카카오미니’, ‘미니헥사’, ‘미니링크’ 등을 통해 삼성 스마트싱스에 연결된 가전 제품을 작동할 수 있게 됐다.

스마트 스피커를 통해 음성 명령을 내리거나 카카오톡 채널을 통한 챗봇 대화로 가전 제품을 작동하는 방식이다. 리모컨처럼 카카오홈 앱에서 버튼을 터치하는 방식으로도 가전을 제어할 수 있다. 전자제어가 가능한 부분은 모두 작동 가능하다. 작동 시키는 것 외에도 세탁기의 세탁 종료 시점이나 에러 발생 여부, 공기청정기의 필터 수명 정보 등을 알림 기능을 통해 전송 받을 수 있다. 카카오홈 또는 헤이카카오 앱에서 ‘세탁이 종료되었어요’, ‘공기청정기 필터 수명이 10% 남아있어요’ 식으로 알림이 오는 것이다.

카카오 i 플랫폼과 연동할 수 있는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 10,635,792 전일가 84,000 2021.03.04 11:13 장중(20분지연) 관련기사 이재용 부회장 경영권 승계 의혹 재판 11일 재개“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정시총 20조원 사라진 삼성전자…"그래도 10만원 간다" close 제품은 세탁기, 건조기, 공기청정기, 로봇청소기 등 4가지다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 10,635,792 전일가 84,000 2021.03.04 11:13 장중(20분지연) 관련기사 이재용 부회장 경영권 승계 의혹 재판 11일 재개“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정시총 20조원 사라진 삼성전자…"그래도 10만원 간다" close 는 올 상반기 내 에어컨, 에어드레서, 식기세척기 등 지원 제품을 추가할 예정이다. 구매한 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 10,635,792 전일가 84,000 2021.03.04 11:13 장중(20분지연) 관련기사 이재용 부회장 경영권 승계 의혹 재판 11일 재개“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정시총 20조원 사라진 삼성전자…"그래도 10만원 간다" close 가전 제품을 스마트싱스 앱에 등록한 후 카카오홈 앱의 설정-확장서비스 관리에서 스마트싱스를 연결하면 사용 가능하다.

이번 협력은 빠르게 성장하는 스마트홈 시장을 선점하기 위한 것으로 풀이된다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 10,635,792 전일가 84,000 2021.03.04 11:13 장중(20분지연) 관련기사 이재용 부회장 경영권 승계 의혹 재판 11일 재개“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정시총 20조원 사라진 삼성전자…"그래도 10만원 간다" close 는 AI와 사물인터넷(IoT) 기술을 접목한 생활가전 제품을 출시하고 스마트싱스 앱과 연동해 제품을 제어·관리하며 소비자의 사용 패턴 등에 맞추는 서비스를 내놓고 있다. 또 파트너사를 지속 발굴하면서 스마트싱스 생태계를 확장하고 있다고 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 10,635,792 전일가 84,000 2021.03.04 11:13 장중(20분지연) 관련기사 이재용 부회장 경영권 승계 의혹 재판 11일 재개“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정시총 20조원 사라진 삼성전자…"그래도 10만원 간다" close 는 설명했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 10,635,792 전일가 84,000 2021.03.04 11:13 장중(20분지연) 관련기사 이재용 부회장 경영권 승계 의혹 재판 11일 재개“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정시총 20조원 사라진 삼성전자…"그래도 10만원 간다" close 는 올해 CES에서는 AI에 기반한 맞춤형 서비스 ‘스마트싱스 쿠킹’을 공개하기도 했다.

박찬우 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 10,635,792 전일가 84,000 2021.03.04 11:13 장중(20분지연) 관련기사 이재용 부회장 경영권 승계 의혹 재판 11일 재개“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정시총 20조원 사라진 삼성전자…"그래도 10만원 간다" close 생활가전사업부 상무는 "카카오와의 협력을 통해 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 10,635,792 전일가 84,000 2021.03.04 11:13 장중(20분지연) 관련기사 이재용 부회장 경영권 승계 의혹 재판 11일 재개“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정시총 20조원 사라진 삼성전자…"그래도 10만원 간다" close 의 가전 제품 소비자들은 한층 편리한 스마트홈을 경험하게 될 것"이라고 말했다. 함승완 카카오엔터프라이즈 전무도 "더 많은 고객이 일상의 혁신을 경험할 수 있도록 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 10,635,792 전일가 84,000 2021.03.04 11:13 장중(20분지연) 관련기사 이재용 부회장 경영권 승계 의혹 재판 11일 재개“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정시총 20조원 사라진 삼성전자…"그래도 10만원 간다" close 와 지속적인 협력을 이어나갈 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr