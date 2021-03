티빙, 네이버플러스 고객에 '예능·드라마' 7만편 무제한 제공

CJ ENM-네이버 전략적 협업 일환

[아시아경제 차민영 기자] 네이버플러스 멤버십 회원들이 티빙의 최신 드라마와 예능 프로그램 등을 무제한으로 이용할 수 있게 됐다.

CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 140,700 전일대비 400 등락률 -0.28% 거래량 8,938 전일가 141,100 2021.03.04 09:22 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 사자에 1%대 상승 마감..."유의미한 매수세는 아직"공유X박보검 '서복', 4월 티빙·극장 동시 공개美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도 close 의 온라인동영상서비스(OTT) 티빙(TVING)은 네이버와 손잡고 네이버플러스 멤버십 결합상품을 출시했다고 4일 밝혔다.

이는 지난해 10월 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 140,700 전일대비 400 등락률 -0.28% 거래량 8,938 전일가 141,100 2021.03.04 09:22 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 사자에 1%대 상승 마감..."유의미한 매수세는 아직"공유X박보검 '서복', 4월 티빙·극장 동시 공개美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도 close 과 네이버가 포괄적 협력을 위한 지분 맞교환에 합의하며 전략적 파트너십을 체결한 이후 양사가 선보이는 첫 협업 사례다.

네이버플러스 멤버십 가입자 혜택에는 ‘티빙 방송 무제한 이용권’이 추가된다. 이를 선택한 네이버플러스 멤버십 회원들은 별도의 추가비용 없이 드라마 ‘빈센조’, 예능 ‘윤스테이’, 콘서트 ‘KCON:TACT 3’ 등 약 7만여개 tvN, JTBC, OCN 등 최신 드라마, 예능 프로그램을 즐길 수 있게 된다.

티빙의 오리지널 예능 ‘여고추리반’, 드라마 ‘당신의 운명을 쓰고 있습니다’ 등 티빙 오리지널 방송 콘텐츠는 서비스 출범 기념으로 6월 30일까지 한시적으로 시청 가능하다. 단, 티빙이 서비스 중인 1만여 편의 영화 콘텐츠는 서비스에 포함되지 않았다.

네이버플러스 멤버십 가입자들에게는 티빙의 모든 콘텐츠를 초고화질로 즐길 수 있는 업그레이드 상품도 옵션으로 제공된다. 네이버플러스 멤버십 4900원)에서 티빙 베이직 이용권은 3000원, 스탠다드 이용권은 6000원, 프리미엄 이용권은 9000원을 추가 결제하면 여고추리반 등 티빙 오리지널 콘텐츠와 영화 등을 모두 고화질로 볼 수 있다.

양지을 티빙 대표는 “이번 서비스 연동으로 티빙은 가입자 확보에 속도를 붙이고, 네이버는 멤버십 회원들에게 더 많은 혜택을 제공하는 등 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다”며 “화제가 되고 있는 여고추리반을 시작으로 올해 약 20개의 티빙 오리지널 콘텐츠를 선보이는 등 티빙 회원들이 즐길 수 있는 콘텐츠 포트폴리오를 지속 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 티빙은 지난 해 10월 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 140,700 전일대비 400 등락률 -0.28% 거래량 8,938 전일가 141,100 2021.03.04 09:22 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 사자에 1%대 상승 마감..."유의미한 매수세는 아직"공유X박보검 '서복', 4월 티빙·극장 동시 공개美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도 close 으로부터 분할해 독립법인으로 출범한 후 오리지널 콘텐츠 확보 및 사업 확장에 나서고 있다. 올해 1월 JTBC스튜디오가 지분 투자를 통해 합류했으며, 김은숙 작가가 크리에이터로 참여한 드라마 ‘당신의 운명을 쓰고 있습니다’도 이달 26일 서비스될 예정이다.

