산은, 12억달러 규모 글로벌 본드 발행

"산업은행 역대 최저 가산금리에 발행"

[아시아경제 원다라 기자] KDB산업은행이 전세계 투자자들을 대상으로 12억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 3일 밝혔다.

이번에 발행된 채권은 3년 만기 변동금리 3억달러, 3년 만기 고정금리 4억달러, 5년6개월 만기 고정금리 5억달러로 구성됐다.

이 중 3년 만기 변동금리 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 미 국채 담보의 환매조건부 채권 1일물 금리(SOFR)의 공모 채권으로 산은이 아시아 최초로 발행했다.

SOFR 채권은 기업의 사회적 역할을 강조하는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권중 하나인 그린본드로 발행했다. 조달 대금은 2차전지 제조공장 증설 등 그린 뉴딜 사업 등에 사용될 예정이다.

산은은 "최근 미국채 금리의 급격한 변동성 확대에도 글로벌 시장에서 안전자산으로서의 산업은행 채권에 대한 투자수요를 재확인하며, 산업은행 역대 최저 가산금리에 발행했다"며 "지난 1월 글로벌 본드 대비 초우량 투자자(중앙은행·국부펀드)의 비중이 증가(1월 45%→3월 51%)했으며 지역별로 균등한 투자 분포를 보였다"고 설명했다.

