[아시아경제 원다라 기자] 한국거래소는 3일 에이아이비트 에이아이비트 039230 | 코스닥 증권정보 현재가 181 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 181 2021.03.03 15:30 장마감 close 에 대한 불성실공시법인 지정을 예고했다. 불성실공시유형은 유상증자 결정을 철회한 공시번복이며, 불성실시법인 지정여부 결정시한은 6일이다. 에이아이비트의 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점은 19.5점이다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr