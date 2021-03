백신접종 선도 이스라엘 노하우 듣는다…서울시 '서울-이스라엘 온라인 컨퍼런스' 개최

서정협 권한대행과 이스라엘 보건부 차관 참석…양국 백신 전문가 화상으로 심층토론

[아시아경제 임철영 기자] '코로19 백신접종 대장정'이 본격화된 가운데 서울시가 3일 오후 서울시청 3층 대회의실에서 백신접종 선도국 이스라엘과 '서울-이스라엘 코로나19 백신접종 온라인 컨퍼런스'를 갖는다.

이날 컨퍼런스는 백신접종 개시 약 2개월 만에 인구 절반이 접종을 완료하여 전 세계에서 가장 빠르게 일상으로의 복귀를 준비 중인 이스라엘 현지의 생생한 상황과 백신접종 노하우를 듣고 서울시의 S방역과 ‘333대책’을 공유하는 자리다. 안전하고 효율적인 백신접종을 위한 심층토론도 진행된다.

컨퍼런스엔 서정협 서울시장 권한대행과 우리의 질병관리청과 같이 이스라엘의 백신접종을 총괄하는 보건부의 요아브 키쉬(Yoav Kisch) 차관이 화상으로 참여한다. 랜 디 발리커(Ran D. Balicer) 벤구리온대학교 감염병학 교수와 이재갑 한림대 교수 등 양 국의 감염병 전문가, 박유미 서울시 재난안전대책본부 방역통제관 등도 함께 한다.

이번 컨퍼런스는 서울시가 이스라엘의 백신접종 사례를 조사하던 중 주한 이스라엘대사관 측에서 방역 당국자가 직접 사례를 공유하는 자리를 제안하면서 성사됐다.

서울시는 백신접종 선도국 이스라엘의 현실적이고 실질적인 조언을 듣고 접종 과정과 사후관리에 이르는 전 과정에 대해 다각도로 논의, 서울시 백신접종계획에 적용 가능한 방안을 적극 모색할 계획이다. 컨퍼런스는 ?이스라엘의 백신접종 사례 공유 ?서울시의 코로나19 방역과 백신접종을 위한 ‘333대책’ 공유 ?보다 심도깊은 논의를 위한 심층토론 순으로 진행된다.

서울시 관계자는 "이번 컨퍼런스가 실제로 백신접종 이후 코로나 확진비율이 얼마나 감소했는지, 코로나19 항체는 언제까지 지속되는지, 집단면역이 언제쯤 달성 가능한지 등 시민들의 다양한 궁금증을 해소할 수 있는 기회가 될 것"이라고 설명했다.

서정협 서울시장 권한대행은 “서울시민들 모두 일상으로의 복귀에 대한 희망을 품고 있지만 또 한 편으로는 가보지 않은 길에 대한 두려움과 우려도 존재하는 게 사실”이라며 “서울시는 이번 컨퍼런스를 통해 접종과정과 사후관리에 이르는 전 과정에 대해 이스라엘의 실질적인 조언을 듣고, 코로나19 백신접종을 차질 없이, 안정적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr