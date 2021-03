[아시아경제 임혜선 기자] 도미노피자가 봄 신제품 피자 3종을 5일 출시한다고 3일 밝혔다.

신제품은 오레가노 허브를 추가한 소스 위에 페퍼로니를 올린 ‘뉴욕 오리진 피자’와 하와이안 피자에 새우살을 더한 ‘하와이안 슈림프 피자’, 매운 캐롤라이나 리퍼로 미국 현지의 맛을 담은 ‘캐롤라이나 핫치킨 피자’ 등으로 구성됐다.

제품 가격은 라지 사이즈 2만7900원, 미디움 사이즈 2만1000원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr