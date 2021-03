신수원선 깔리는 지역, 집값 상승세… ‘북수원자이 렉스비아’ 주목

신수원선 영향 받는 아파트 집값 상승률 높아, 추가 상승까지 기대

북수원역(예정) 인근… GS건설, ‘북수원자이 렉스비아’ 3월 분양 알려



인덕원~동탄 복선전철(신수원선)이 깔리는 지역의 집값 상승이 예사롭지 않다. 수도권 주요 도심을 빠르게 오갈 수 있는 데다 서울 접근성과 연계되기 때문이다. 특히 수원 장안구, 안양 동안구 등 직접적인 영향을 받는 아파트 중심으로 상승폭이 크다.

실제로 신수원선 북수원역(예정)이 예정된 장안구에서는 직접적인 영향을 받는 아파트 상승률이 장안구 전체 상승률을 상회하고 있다. KB리브온에 따르면 수원 장안구 전체 아파트 1㎡당 매맷값은 2020년 1월 319만 원에서 2021년 1월 406만 원으로 27.3% 상승했다. 신수원역 인근에 있는 ‘수원장안힐스테이트’ 아파트의 경우 동기간 33.1% 상승했고, ‘수원장안STX칸1단지’는 31.5% 오르며 장안구 전체 상승률보다 높게 나타났다.

신수원역이 지나는 안양 동안구 호계사거리도 마찬가지다. 동안구 전체 아파트 1㎡당 매맷값이 동기간 515만 원에서 651만 원으로 26.4% 상승했다. 예정지 인근 ‘평촌더샵아이파크’, ‘호계2차현대홈타운’은 각각 31.4%, 41.5% 상승하며 동안구 전체 상승률을 상회했다.

이렇듯 수요자 관심이 높은 신수원선은 수도권 서남부 지역의 교통 개선을 위해 인덕원~수원~동탄 간 37.1km 길이에 총 18개소 정거장을 연결하는 사업이다. 2026년 개통을 계획하고 있으며, 향후 개통 시 지하철 4호선, 신분당선 등 여러 노선과 연계해 사당역, 강남역 등으로 빠르게 이동할 수 있을 전망이다.

아직 착공에 들어가지 않은 신수원선 예정지 일대는 추가 집값 상승도 기대할 수 있다. 실제로 집값 상승률을 살펴보면 수도권광역급행철도 GTX-A노선이 지나는 지역은 예비타당성 조사가 통과됐을 때 보다 착공 시점에서 더 많이 올랐다. 용인시를 예로 들 수 있다. 한국부동산원에 따르면 GTX-A노선 착공을 시작한 2018년 12월 용인의 평균 아파트 매맷값은 3억9,422만 원에서 2019년 1월 4억656만 원으로 한 달 만에 3.13% 상승했다. 이는 예비타당성 조사가 통과된 2017년 11월 3억5,838만 원에서 12월 3억6318만 원으로 1.34% 상승한 것보다 높은 수치다.

부동산 전문가들은 “대규모 광역철도사업이 예정된 서울 인근 수도권 아파트는 다른 개발호재가 예정된 아파트보다 더 많이 오르는데, 개통 후 서울로 출퇴근이 용이해지기 때문이다” 라며 “신수원선은 사업비가 2조7,190억 원에 이르는 광역철도사업으로 착공 시점은 물론 개통 후에도 집값 상승 여부를 판가름하는 중요한 개발호재가 될 것” 이라고 말했다.

신수원선 예정지 인근 아파트가 주목을 받으면서, GS건설이 장안구 수원시 111-1구역(정자지구)을 재개발하는 ‘북수원자이 렉스비아’에 이목이 쏠리고 있다. 단지는 수원시 장안구 정자동 530-6 일대 들어서며, 지하 2층 지상 최고 29층 21개 동 총 2,607가구의 대단지로 구성됐다. 일반분양 물량은 전용면적 48~99㎡, 1598가구로 3월 분양할 예정이다.

북수원자이 렉스비아는 2026년 개통을 계획한 신수원선 북수원역을 걸어서 이용할 수 있다. 주변 개발호재도 풍부한데, 북수원 일대는 북수원자이 렉스비아 2,607가구를 비롯해 파장동, 이목지구(에듀타운) 등에 총 8,000여 가구의 새 아파트 공급이 예정돼 있다. 특히 개발예정인 이목지구에는 교육타운 특화지구로 유치원, 초등학교, 공공도서관, 학원가 등도 들어설 계획이다.

입지여건도 좋다. 주변 지하철 1호선 성균관대역이 있고, 경수대로(1번 국도), 영동고속도로(북수원 IC), 과천봉담도시고속화도로 등 광역교통망도 잘 갖춰져 있다. 파장초, 다솔초, 천천초, 천천중, 천천고 등 도보권 내 학교가 있으며, 수원 유명 학원가인 정자동 학원가도 근거리에 위치해 교육환경도 양호하다.

재래시장인 북수원시장과 홈플러스, 롯데마트 등의 대형마트가 인근에 있으며, 화서역 인근에는 스타필드수원이 2024년 개장할 예정이다. 정자공원, 만석공원 등 주변 공원이 많은 것도 강점이다. 특히 만석공원은 만석거(구 일왕저수지)를 중심으로 산책로, 중앙호수공원, 테니스장, 게이트볼장, 축구장, 다목적 운동장 등이 마련돼 있다.

한편, 북수원자이 렉스비아의 단지 명으로 쓰인 ‘렉스비아’는 라틴어로 임금, 왕이라는 뜻을 가진 ‘렉스(Rex)’와 길, 도로의 의미를 지닌 ‘비아(Via)’의 합성어다. 주변이 조선 말기 정조대왕이 수원을 행차할 때 오갔던 길이라는 뜻에서 따왔다.

