미래에셋생명, 암 예방부터 치료까지 보장하는 헬스케어암보험 출시

미래에셋생명은 암 예방부터 치료와 요양까지 보장이 가능한 '헬스케어암보험'을 출시했다고 3일 밝혔다.

주계약과 특약을 활용해 암에 대해 충분히 보장받을 수 있도록 높은 금액의 진단 보험금 가입이 가능하다. 주보험을 통해 최근 증가하고 있는 유방암과 전립선암까지 일반암과 동일한 보장을 받을 수 있다.

특약을 활용하면 일반적으로 소액 보장을 받는 갑상선암은 최대 3000만원까지, 제자리암, 경계성종양 등 유사암은 최대 2000만원까지 진단 보험금 준비가 가능하다. 부작용은 덜 하지만 높은 치료비가 부담스러운 표적항암약물치료는 추가 특약으로 6000만원까지 보장받을 수 있다.

또 심장과 뇌혈관 질환에 관련된 진단자금은 물론, 각종 수술과 입원 보장이 가능한 특약까지 가입할 수 있다.

암 예방 활동을 지원하기 위해 비흡연자와 자궁경부암(HPV) 백신을 접종한 여성에게 할인 혜택을 제공한다. 최근 배타적사용권을 획득한 다자녀 출산여성 특정 암보험료 할인특약이 탑재, 해당 여성은 더 큰 혜택을 통해 가입이 가능하다.

또 암치료 이후에 재발 가능성을 고려한 재진단 관련 특약과 가사도우미를 100회까지 지원받을 수 있는 특약도 선택할 수 있다.

감액기간도 없앴다. 주보험의 경우 면책기간(가입 후 90일)만 지나면 가입금액 100%를 바로 받을 수 있고 유사암은 첫날부터 보장이 가능하다.

오은상 미래에셋생명 상품개발본부장은 "암에 대한 예방은 물론 전조단계부터 치료와 요양까지 모든 부분에서 고객들이 필요한 보장을 선택할 수 있도록 설계했다"며 "암에 대해 충분히 보장받고 싶거나 부족한 보장을 보완하고 싶은 고객 모두에게 최고의 선택지가 될 것"이라고 밝혔다.

