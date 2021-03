현대글로비스, 中 최대 물류사 맞손…'중국~유럽 철도물류' 사업 확대

[아시아경제 이동우 기자] 현대글로비스가 중국 최대 민영 물류 그룹 '창지우'와 손잡고 중국~유럽 간 물류 사업 확대에 나선다. 폴란드에 위치한 현대글로비스유럽법인 자회사 '아담폴'의 지분 일부를 창지우에 매각하고 파트너십을 강화한다는 전략이다.

현대글로비스는 자사가 보유한 유럽 철도 환적 인프라에 창지우의 방대한 중국발 유럽 운송 물량이 더해지면서 시너지를 낼 것으로 기대를 모으고 있다. 이를 위해 현대글로비스는 두 기업의 장점을 결합한 공동사업으로 중국~유럽 철도 운송 전문 브랜드인 'ECT(Euro China Train)'를 론칭했다.

현대글로비스는 3일 창지우그룹과 아담폴 지분투자 협약을 체결했다고 밝혔다. 협약에 따라 현대글로비스는 아담폴 지분의 30%를 창지우에 매각하고 투자 파트너로서 공동사업을 추진한다.

1997년 설립된 창지우는 베이징에 본사를 두고 완성차 물류, 신차 판매, 특장차 생산, 자동차 금융 등의 사업을 하고 있다. 2019년 그룹의 전체 매출은 약 7조원이다. 같은해 중국에서 생산된 60여개 자동차 브랜드의 완성차 약 320만대를 육상과 철도로 운송했다.

현대글로비스 유럽법인이 2014년 인수한 아담폴은 폴란드 동부 국경 인근 '말라쉐비체'에 철도화물환적시스템을 갖춘 기차 터미널을 운영 중이다. 중국횡단철도(TCR) 운송 물량을 확보하고 있는 창지우와 협업 시너지가 기대되는 대목이다. 창지우는 완성차 1만대 포함해 연간 약 4100 FEU(1FEU=40피트짜리 컨테이너 1개)의 물량을 급행 화물열차에 실어 중국과 유럽을 오간다.

TCR은 중국 칭다오·시안·충칭 등 중국 각지에서 카자흐스탄과 러시아 등 독립국가연합(CIS) 국가를 거쳐 유럽 각 지역으로 연계되는 철도노선이다. 중국과 유럽은 두 레일의 간격인 ‘궤간’이 1435㎜인 표준궤를, CIS의국가들은 1520㎜인 광궤를 사용한다.

때문에 TCR은 중국과 카자흐스탄 국경에서 화물을 환적한 뒤 유럽에 입문하면서 한 번 더 환적해야 한다. 유럽국경을 넘는 창지우의 기차가 아담폴의 말라쉐비체 환적 시스템을 전용으로 이용하면 화주의 비용 절감과 일정 관리에 유리하다. 또 창지우가 기존 보유 중인 대규모 TCR 물량을 통해 가격경쟁력도 갖출 수 있어 중국과 유럽의 신규 화주 유치에도 도움이 될 전망이다.

양사 중국~유럽 철도 운송 전문 브랜드 ECT 오픈

현대글로비스는 중국~유럽 철도 운송 전문 브랜드 ECT를 론칭하고 중국횡단철도를 활용한 차별화된 물류 서비스를 제공할 방침이다.

현대글로비스와 창지우그룹은 ECT를 통해 향후 시안·충칭 등 중국 내륙 도시에서 폴란드를 거쳐 독일·영국을 포함한 서유럽과 노르웨이·스웨덴 등 북유럽까지 운송 영역을 지속 확대해 나갈 예정이다. 이를 위해 말라쉐비체와 북부 항구 도시인 그단스크를직접 연결하는 철도물류 루트 개척한다.

현대글로비스는 "그단스크에 철도와 해상을 잇는 항만 물류 인프라도 완비하고 있어 ECT를 이용할 경우 폴란드에서 발트해를 통해 스칸디나비아 반도와 영국까지 해상으로 화물을 바로 운송할 수 있다"고 밝혔다. 독일 함부르크와 뒤스부르크까지 철도로 이동한 후 북유럽으로 해상운송하는 기존의 TCR 노선보다 운송기간을 평균 4일 단축시킬 수 있다.

코로나19 여파로 최근 급상승한 해운 운임으로 철도 운송이 대안으로 부상하는 점도 호재다. 철도를 활용한 중국~유럽행 40피트 컨테이너 1개(FEU) 운임은 코로나19 이전인 지난해 초 3800~6000달러, 해상운송은 800~2500달러였지만 이달 19일 기준 아시아~북미 동안 노선 해상 운임이 FEU당 4800달러까지 올랐다.

현대글로비스는 자사의 자동차 물류 노하우와 창지우의 중국 내 네트워크를 활용해 유럽과 중국의 완성차 업체를 대상으로 공격적인 영업도 할 계획이다. 양사는 최근 공동으로 독일의 프리미엄 브랜드의 완성차를 독일 딩골핑에서 중국 청두까지 철도로 시범 운송한 바 있다. 향후 본물량도 공동영업을 통해 수주할 계획이다.

아울러 전자 및 화학제품, 부품·기계·장비 등 유럽과 중국을 오가는 비계열사 컨테이너 화물을 대상으로 집중 영업한다는 구상이다. 중국과 유럽에 진출한 국내 기업들도 주요 잠재 화주다.

현대글로비스 관계자는 "창지우의지분참여를 통해 두 회사의 역량을 극대화하고 협력 관계를 발전시켜 유라시아 물류 영토를 확장해 나갈 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr