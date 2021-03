“AI 미래인재 양성한다” KT, 현대중공업그룹 첫 AI 워크숍

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 26,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,100 2021.03.03 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 KT에스테이트, 최남철 신임 대표이사 선임"KT표 IP 발굴에 집중…네이버·카카오는 성장 파트너"KT, 신학기 이벤트…매장 QR코드 촬영시 20% 할인 close 와 현대중공업그룹이 인공지능(AI) 미래인재 육성을 위한 워크숍을 개최한다고 3일 밝혔다.

AI 워크숍은 실무형 AI 인재양성 과정으로 이날부터 5일까지 사흘 간 KT 분당사옥에서 열린다. 참석자는 한국조선해양 AI솔루션연구실과 DT플랫폼연구과, 현대오일뱅크 DT기획팀 등 현대중공업그룹의 디지털혁신(DX) 관련 핵심 인력 20명이다.

이번 워크숍은 AI와 데이터 분석, DX 역량 제고에 초점을 맞춰 진행된다. 외부의 우수 콘텐츠를 선별해 만든 자가학습 패키지를 통해 AI와 데이터 분석에 대한 기본 개념과 원리를 학습하고, KT의 AI 적용 사례를 공유한다. 또한 AI 교육플랫폼 ‘아이두(AIDU)’를 활용해 AI 과제를 발굴하고 아이디어를 도출한다. 워크숍을 통해 발굴한 현대중공업그룹 AI 과제는 향후 두 회사의 AI·빅데이터 전문가들이 협업해 과제 구체화는 물론 고도화 작업을 진행한다.

AI 워크숍을 시작으로 KT와 현대중공업그룹은 4월부터 한국과학기술원(카이스트)와 함께 연구·개발(R&D) 인력 양성을 위한 AI 전문가 과정을 시행할 예정이다. 최신 AI 연구동향을 바탕으로 두 회사가 상호 협력해 현업의 과제를 공동 해결하는 산학 과정으로 진행된다.

진영심 KT 그룹인재개발실장 상무는 “이번 워크숍은 지난해 경험을 토대로 커리큘럼과 강사진을 한층 더 강화한 것이 특징”이라며 “두 회사의 미래인재육성 협업이 우리나라 제조업과 ICT 시너지 창출에 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.

박명식 현대중공업그룹 인사교육담당 상무는 “AI 원팀인 두 그룹이 AI 인재를 양성하고 디지털혁신을 함께 고민하는 의미 있는 과정”이라며, “향후 AI 실무형 인재 양성과 제조산업 DX 활성화를 위해 인적자원 교류와 인재 양성 교육 프로그램을 지속 강화해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

KT와 현대중공업그룹은 지난해 2월 AI 원팀을 결성했다. AI 원팀은 산업계와 학계, 연구기관들로 이뤄진 산학연 협력체다. 현재 AI 원팀에는 KT, 현대중공업그룹, LG전자, LG유플러스, 한국투자증권, 동원그룹, 카이스트, 한양대, 한국전자통신연구원(ETRI) 등이 참여하고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr